Фото: thestreet.com
Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира. Общее состояние 25 богатейших семей составляет свыше триллиона долларов, передает РИА Новости.
На первом месте в рейтинге расположилась семья Уолтон, которая владеет самой крупной в мире сетью магазинов Walmart. Издание оценило их состояние в 151 миллиард долларов.
Вторую строчку занимает семья Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид суммарно владеют почти 99 миллиардами долларов.
Замыкают тройку лидеров наследники основателя одноименной компании Фрэнка Марса. Их состояние оценивается почти в 88 миллиардов долларов. "Марс" больше всего известен такими продуктами, как M&Ms, Milky Way и Mars Bars.
На четвертом и пятом местах рейтинга разместились владельцы международной компании Anheuser-Busch InBev (несколько семей, состояние 54 миллиарда долларов) и наследники основателя французского дома моды Hermеs (49 миллиардов долларов).
Агентство подчеркивает, что в рейтинг вошли лишь те фамилии, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению. Также в топ не попали семьи, чьим богатством владеет лишь один человек.
В материале говорится, что в топ-25 вошли всего три азиатские семьи. Это связано с тем, что многие китайские бизнесмены разбогатели лишь недавно и не успели передать накопления следующему поколению.
Предполагается, что в ближайшем будущем эта ситуация кардинально изменится.
Комментарии
а Ротшильды и Рокфеллеры?
УоллМарт - уродский магазин. Такая большая М-Ра по американски. Там отоваривается самые неблагополучные.