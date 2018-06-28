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Светофоры отключили в четверг, 28 июня, на четырех перекрестках в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что это связано с проведением плановых ремонтных работ.
В итоге с 09:00 до 11:00 не работают светофоры на пересечении улицы Власихинской с улицей Попова и с улицей Шумакова, а с 09:00 до 12:00 не функционируют светофорные объекты на пересечениях проспекта Ленина с улицей Аносова и с улицей Матросова.
Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков.
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Заметьте, плановые! Идиоты...