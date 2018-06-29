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Салоны "Билайн" стали "Островком безопасности" для детей и пожилых людей

, ИА "Амител"
"Билайн" и поисково–спасательный отряд "Лиза Алерт" запустили проект для помощи потерявшимся детям и пожилым людям

С июня каждый салон "Билайн" стал местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек. Сотрудники офиса свяжутся с полицией, скорой помощью и семьей, если у обратившегося за помощью будут контакты родственников, а также сообщат в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

"Мы решили поддержать инициативу "Лизы Алерт" по созданию "Островка безопасности", с которой ранее выступил Сбербанк, и запустили этот социальный сервис во всех салонах "Билайн". Наша собственная сеть офисов продаж выросла в два раза и является одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы рады, что этот масштаб приобрел важную социальную функцию и может помочь потерявшимся детям или пожилым людям. Мы также надеемся, что бизнес, в том числе крупные ритейлеры, примет у нас эстафету: от нас всех зависит формирование предсказуемой, безопасной и дружелюбной среды", — говорит генеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич.

Продавцы салонов "Билайн" по всей России прошли обучение и получили инструкции, как нужно действовать, если в офис вошел ребенок или пожилой человек с явными признаками дезориентации и растерянности. До приезда экстренных служб или родителей потерявшийся ребенок будет в безопасном и теплом магазине "Билайн" под присмотром сотрудников офиса.

"Идея "Островков безопасности" в том, чтобы всем потерявшимся детям или временно дезориентированным в пространстве людям дать очень четкие маячки в виде тех мест, куда они могут обратиться за помощью. И чем больше в России будет таких мест, тем меньше трагедий будет происходить. Искать, находить и внедрять эффективные механизмы помощи — в этом суть нашего многолетнего партнерства с "Билайн", и я счастлив тому, что сегодня мы выходим с новой и очень важной инициативой. Призываем бизнес в других сферах присоединяться к нашей программе", — отмечает председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Розничная сеть "Билайн" насчитывает более 3000 магазинов и продолжает расти. В ближайшее время на салонах появятся знаки, сообщающие о том, что в них действует "Островок безопасности". Инструкции по взаимодействию с потерявшимися или нуждающимися в помощи людьми будут дополняться сотрудниками "Билайн" и волонтерами "Лизы Алерт" по итогам анализа встречающихся ситуаций.

Запуск проекта "Островок безопасности" является еще одним шагом "Билайн" в работе по помощи в поиске пропавших людей. В декабре 2017 года "Билайн" запустил сервис SMS-информирования lizaalert.beeline.ru, а ранее — горячую телефонную линию для сообщений о пропавших людях. В мае "Билайн" поддержал серию открытых родительских собраний "Школа "Лиза Алерт", в рамках которых волонтеры рассказали об основных правилах безопасности, о том, что делать, когда пропал близкий человек.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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