Депутаты Алтайского краевого Заксобрания переизбрали 63-летнего Бориса Ларина на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Такое решение было принято на сессии АКЗС в четверг, 28 июня. За него проголосовал 51 депутат, 9 против.
Кандидатура Ларина была единственной представленной для голосования. Именно его на этот пост рекомендовал федеральный омбудсмен. Хотя ему направляли две кандидатуры: Бориса Ларина и 51-летней Марины Афанасьевой. Ее выдвинула "Справедливая Россия". Афанасьева занимала в партии пост куратора некоторых проектов. С 2011 по 2014 год была уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае.
Борис Ларин избран омбудсменом на пять лет. Столько же он работал и до сегодняшнего дня.
Ларин напомнил депутатам, что немало вопросов он рассмотрел и решил совместно с АКЗС.
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