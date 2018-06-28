Фото: кадр из видео "Наши Новости"
Громкая история с удержанием водителем и кондуктором 77-летней женщины в барнаульском автобусе обернулась возбуждением уголовного дела.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).
"По данным следствия, днем 22 июня 2018 года кондуктор и водитель пассажирского автобуса в городе Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспортного средства. Пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Следователи опросили свидетелей, осмотрели автобус, изъяли документы в транспортной компании и опросили ее руководителя.
Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
Комментарии
Водиле крупно повезло что у пенсионерки оказалась дочь. Господа рвачи, не дай вам Бог что-нибудь подобное сделать с моей матерью, боюсь, в уголовном деле будете в качестве потерпевших.
Ну и правильно! озверели уже люди совсем, доводят до абсурда плёвую ситуацию. Кондуктор,тоже мне законница нашлась! мол штрафуют их. А как билетики отрывать мимо кассы и в карманчик денежки складывать - так про закон забывает!Честная???? так давай-ка во всем такой будь
Из вас никто там свечку не держал и как там было на самом деле - неизвестно. Есть только версии от разных людей. Которые тоже там не были.
Вот хочется какой то справедливости ! Что бы сыном этой женщины оказался вор в законе или чин в погонах. Лучше бы вор, те долго не разбираются. И что бы этот шАферило с билетчицей этой искали пятый угол по городу и окрестностям.
Теперь даже не важно, чем всё закончится. Хабалке-кондуктору будет пожизненный урок...
Мне просто хочется увидеть что предъявит СК водителю и кондуктору.
Они действовали по инструкции.
Бесчеловечно? Да, абсолютно. Удивлен ли я тому, что они вопреки человечности уперлись в свою инструкцию? Нет, не удивлен. Потому что качество людей, которые выполняют эту работу, скажем так - невысокое.
Но более всего я поражен гнилости остальных пассажиров этого автобуса. Два червонца никто за пенсионерку не отдал...
Бабку в психушку на отдых поместить.
28.06.2018 10:26
Чучмек
И не одному кондуктору! Водитель почему движение по маршруту прекратил самовольно? А?..
Два червонца никто за пенсионерку не отдал...
еще раз повторюсь - катайтесь по городу и оплачивайте за всех бабок проезд
балаболка
- гость -
Водиле крупно повезло что у пенсионерки оказалась дочь. Господа рвачи, не дай вам Бог что-нибудь подобное сделать с моей матерью, боюсь, в уголовном деле будете в качестве потерпевших.
дИКО ПОДДЕРЖИВАЮ! Я САМ коренной барнаулец, водилу посадил на кутак, даже не думая о последствиях! или фейс попортил, только так эту дичь выбивать из мозгов,
Шофер этот синегубый других слов и не знает кроме матерных и Маруся эта с билетами ему под стать.
Всем тем, кто говорит про инструкцию: если при исполнении инструкции нарушается Уголовный кодекс, исполнению подлежат нормы Уголовного кодекса.
Возможно, вела она себя не очень, будучи полностью не права, потому и люди предпочли выйти, и кондуктор с водитеоем уперлись в инструкцию. очевидцев бы послушать