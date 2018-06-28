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Депутаты АКЗС изрядно повеселились, обсуждая закон о серой вороне

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Теперь эту птицу можно отстреливать в Алтайском крае

Кому что, а депутаты парламента Алтайского края поспорили о судьбе серой вороны. Вопрос о разрешении на её отстрел в регионе рассмотрели на сессии в четверг, 28 июня.

Законопроект, который депутаты, несмотря на споры, приняли, включает серую ворону в список охотничьих ресурсов в Алтайском крае. Ранее ее там не было, право на отстрел имели только сотрудники природоохранных ведомств и охотничьих хозяйств, но не простые граждане.

"Серая ворона является злостным вредителем для охотничьего хозяйства, уничтожая в значительных количествах кладки водоплавающей дичи и молодняк зайцев. Она рушит гнезда птиц, вредит садоводам, уничтожает подсолнечник. Ее численность требует регулирования", — отрапортовал заместитель председателя аграрного комитета АКЗС Юрий Астанчик.

Его выступление прошло под улыбки и смешки депутатов. А на вопросах они и вовсе "оторвались".

Так, коммунистка Мария Прусакова спросила его, а есть ли такая проблема в других регионах России или серая ворона портит жизнь только Алтаю. Астанчик ответил, что проблема повсеместная.

"Гастрономические качества вороны вызывают сомнения. Будут ли в бюджете средства для стимулирования отстрела вороны, как это было в советское время?" - не без иронии спросил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов. 

Об этом же напомнил депутат-единоросс Алексей Найден: раньше за лапки вороны выдавали бесплатно патроны. Астанчик ответил, что никакого стимулирования не предусмотрено.

Впрочем, вопрос действительно серьезный. Эксперты говорят, что эта птица является переносчиком заразных заболеваний.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 12:18
- гость -

Депутаты, спасибо. Теперь заживем.

0  0
28.06.2018 12:20
bservice

Рассмотрите воробьев, голубей, какие злостные комары. Закон за комара от 1кг. сухого надо давать награды, слабо принять. Не будит свалок наших гадких и ворона сама придет в норму. Других проблем нет, заводы пашут, электричество и газ дешевеют, цены за тепло просто упали, пенсионеры зажрались. Чем можем тем и думаем - сказали депутаты.

0  1
28.06.2018 12:24
- гость -

Уроды безмозглые!

0  1
28.06.2018 12:24
- гость -

Прямо с балкона можно отсьреливать, летает под окнами целая стая...

0  0
28.06.2018 12:25
- гость -

Повеселимся

0  0
28.06.2018 12:30
Охотник

Разрешение на отстрел ворон даст законное право браконьерам находиться в охотугодиях с оружием. (Сейчас это запрещено без лицензии). Находясь легально с оружием, браконьер объезжает угодия на предмет наличия егерей и, если их нет, то отстреливать будут совсем не ворон. Считаю, что принятие закона будет служить ширмой для браконьерства, будет способствовать распространению браконьерства, сокращению легальных охотников и снижению численности животных и птиц.

0  2
28.06.2018 12:40
- гость -

Вот от ворон, точно говорю, что вреда намного меньше чем от депутатов и чиновников!
Может закон пересмотреть в другую сторону?

0  0
28.06.2018 12:57
- гость -

Природа сама регулирует численность своих созданий. Она даже численность депутатов может подрегулировать. Так что не надо ей помогать, справится. Мао помнится чудил, до сих пор помнят.

0  0
28.06.2018 13:01
гость

законотворцев у нас тоже много... и никакой пользы от них кроме вреда нет... за сданное ухо законотворца выдавать премию и быстро воздух станет чище и законы умнее...

0  0
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