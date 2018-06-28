Депутаты АКЗС изрядно повеселились, обсуждая закон о серой вороне

Кому что, а депутаты парламента Алтайского края поспорили о судьбе серой вороны. Вопрос о разрешении на её отстрел в регионе рассмотрели на сессии в четверг, 28 июня.
Законопроект, который депутаты, несмотря на споры, приняли, включает серую ворону в список охотничьих ресурсов в Алтайском крае. Ранее ее там не было, право на отстрел имели только сотрудники природоохранных ведомств и охотничьих хозяйств, но не простые граждане.
"Серая ворона является злостным вредителем для охотничьего хозяйства, уничтожая в значительных количествах кладки водоплавающей дичи и молодняк зайцев. Она рушит гнезда птиц, вредит садоводам, уничтожает подсолнечник. Ее численность требует регулирования", — отрапортовал заместитель председателя аграрного комитета АКЗС Юрий Астанчик.
Его выступление прошло под улыбки и смешки депутатов. А на вопросах они и вовсе "оторвались".
Так, коммунистка Мария Прусакова спросила его, а есть ли такая проблема в других регионах России или серая ворона портит жизнь только Алтаю. Астанчик ответил, что проблема повсеместная.
"Гастрономические качества вороны вызывают сомнения. Будут ли в бюджете средства для стимулирования отстрела вороны, как это было в советское время?" - не без иронии спросил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.
Об этом же напомнил депутат-единоросс Алексей Найден: раньше за лапки вороны выдавали бесплатно патроны. Астанчик ответил, что никакого стимулирования не предусмотрено.
Впрочем, вопрос действительно серьезный. Эксперты говорят, что эта птица является переносчиком заразных заболеваний.
Комментарии
Депутаты, спасибо. Теперь заживем.
Рассмотрите воробьев, голубей, какие злостные комары. Закон за комара от 1кг. сухого надо давать награды, слабо принять. Не будит свалок наших гадких и ворона сама придет в норму. Других проблем нет, заводы пашут, электричество и газ дешевеют, цены за тепло просто упали, пенсионеры зажрались. Чем можем тем и думаем - сказали депутаты.
Уроды безмозглые!
Прямо с балкона можно отсьреливать, летает под окнами целая стая...
Повеселимся
Разрешение на отстрел ворон даст законное право браконьерам находиться в охотугодиях с оружием. (Сейчас это запрещено без лицензии). Находясь легально с оружием, браконьер объезжает угодия на предмет наличия егерей и, если их нет, то отстреливать будут совсем не ворон. Считаю, что принятие закона будет служить ширмой для браконьерства, будет способствовать распространению браконьерства, сокращению легальных охотников и снижению численности животных и птиц.
Вот от ворон, точно говорю, что вреда намного меньше чем от депутатов и чиновников!
Может закон пересмотреть в другую сторону?
Природа сама регулирует численность своих созданий. Она даже численность депутатов может подрегулировать. Так что не надо ей помогать, справится. Мао помнится чудил, до сих пор помнят.
законотворцев у нас тоже много... и никакой пользы от них кроме вреда нет... за сданное ухо законотворца выдавать премию и быстро воздух станет чище и законы умнее...