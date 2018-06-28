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Пропавший 21-летний житель Барнаула погиб

, ИА "Амител"
Волонтеры объявили о завершении поисков молодого человека

Фото: lizaalert.org

Волонтеры объявили о завершении поисков 21-летнего жителя Барнаула Максима Гехта — молодой человек погиб.

"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", — проинформировали в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение молодого жителя краевой столицы не было известно с 26 июня.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.06.2018 10:37
- гость -

почему у нас полиция не занимается поиском пропавших граждан РФ ???
соболезную родным и близким.

0  0
28.06.2018 10:50
Nic

28.06.2018 10:37
- гость -

Откуда такие домыслы? Из текста не следует, что его нашли волонтеры. Это может быть кто угодно, хоть прогуливающий собаку, хоть грибник. Труп опознают и сообщают по инстанциям, а те уже меняют ярлыки на вывесках.

0  0
28.06.2018 11:03
- гость -

Заниматься занимается , только не находит? Интересная тема. Малый человеческий ресурс. Один опер не может столько обойти территории один. Например леса и пр. Зарплаты то повысили. Людей сократили. Да и до сокращения работы всегда было больше чем зарплаты и работников. А кто из оперов может выполнить работу волонтера в одиночку и бесплатно. Дело в том что волонтеры ничего никому не обязаны. Не отчитываются нигде и ни за что. Нашли-хорошо. Не нашли - тоже хорошо. И у группы волонтеров одновременно только одна задача- поиски одного человека. А у опера сразу поиск многих потерявшее. Вот как то так. А что вы думаете?

0  0
28.06.2018 11:33
гость

Один опер не может столько обойти территории один. Например леса и пр. Зарплаты то повысили

Неудачное предложение. Получается, что зарплаты повысили, поэтому он не может обойти территорию. Из-за большой зарплаты

0  0
28.06.2018 11:37
гость

Ничего не имею против волонтерского движения, честь им и хвала, неравнодушные граждане. Правда удивляет, что есть люди, которым не надо с утра до вечера работать, а можно вместо этого ходить по лесам. Но волонтер, это хочу пойду, хочу нет, поэтому я против перекладывания функций государства по обеспечению безопасности граждан на тех, кто этим занимается, но никому ничего не должен

0  0
28.06.2018 11:39
гость

Волонтер сам должен быть обучен, ведь если потеряется волонтер или упадет со скалы, утонет, то проблем только добавится

0  0
28.06.2018 12:10
опер

кому зарплаты повысили?? на 4 процента??

0  0
28.06.2018 12:15
гость

28.06.2018 12:10
опер
кому зарплаты повысили?? на 4 процента??

Вы еще недавно пришли работать. Не всегда были такие зарплаты. Узнайте у старших товарищей, какие были зарплаты до 2011 года

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