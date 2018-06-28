Фото: lizaalert.org
Волонтеры объявили о завершении поисков 21-летнего жителя Барнаула Максима Гехта — молодой человек погиб.
"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", — проинформировали в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение молодого жителя краевой столицы не было известно с 26 июня.
Комментарии
почему у нас полиция не занимается поиском пропавших граждан РФ ???
соболезную родным и близким.
28.06.2018 10:37
- гость -
Откуда такие домыслы? Из текста не следует, что его нашли волонтеры. Это может быть кто угодно, хоть прогуливающий собаку, хоть грибник. Труп опознают и сообщают по инстанциям, а те уже меняют ярлыки на вывесках.
Заниматься занимается , только не находит? Интересная тема. Малый человеческий ресурс. Один опер не может столько обойти территории один. Например леса и пр. Зарплаты то повысили. Людей сократили. Да и до сокращения работы всегда было больше чем зарплаты и работников. А кто из оперов может выполнить работу волонтера в одиночку и бесплатно. Дело в том что волонтеры ничего никому не обязаны. Не отчитываются нигде и ни за что. Нашли-хорошо. Не нашли - тоже хорошо. И у группы волонтеров одновременно только одна задача- поиски одного человека. А у опера сразу поиск многих потерявшее. Вот как то так. А что вы думаете?
Один опер не может столько обойти территории один. Например леса и пр. Зарплаты то повысили
Неудачное предложение. Получается, что зарплаты повысили, поэтому он не может обойти территорию. Из-за большой зарплаты
Ничего не имею против волонтерского движения, честь им и хвала, неравнодушные граждане. Правда удивляет, что есть люди, которым не надо с утра до вечера работать, а можно вместо этого ходить по лесам. Но волонтер, это хочу пойду, хочу нет, поэтому я против перекладывания функций государства по обеспечению безопасности граждан на тех, кто этим занимается, но никому ничего не должен
Волонтер сам должен быть обучен, ведь если потеряется волонтер или упадет со скалы, утонет, то проблем только добавится
кому зарплаты повысили?? на 4 процента??
28.06.2018 12:10
опер
кому зарплаты повысили?? на 4 процента??
Вы еще недавно пришли работать. Не всегда были такие зарплаты. Узнайте у старших товарищей, какие были зарплаты до 2011 года