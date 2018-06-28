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Иранский президент Хасан Роухани пообещал сохранить величие страны перед внешним политическим давлением и заявил о готовности при необходимости "поставить США на колени". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал Press TV.
"Мы не уступим и сохраним наше национальное и историческое достоинство перед лицом США", — заявил он, добавив, что Иран может "поставить США на колени в этой битве воли".
Кроме этого, Роухани поделился экономическими планами правительства, которые включают, в частности, борьбу с нищетой, создание рабочих мест и развитие производства.
26 мая Роухани заявил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащение атома, данное ему резолюцией 2231 Совбеза ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода Америки из ядерной сделки.
8 мая глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных Америкой и Евросоюзом. Республиканец пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.
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