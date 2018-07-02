Образование задолженности перед кредиторами очень актуальный в настоящее время вопрос. Особенно остро данная проблема стоит в сфере микрофинансиования. Специалисты регулярно обсуждают возможные действия, которые приведут к уменьшению просрочек, взысканий и предотвратят долговую кабалу.
В начале июня на очередном совещании, объединившем депутатов Государственной Думы и специалистов отрасли, глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина озвучила предложения ЦБ по поводу регулирования рынка МФО.
Так, глава ЦБ РФ заявила о необходимости введения проверки платежеспособности клиента в сферу микрофинансирования. Данная процедура используется банками при принятии решения о выдаче кредита, они сравнивают соотношение долга к доходу, что позволяет понять кредитору способен ли клиент выплачивать заем.
Реализация предложенного нововведения требует внесения изменений в законодательство. Предполагаемый результат ограничения выдачи кредитов потенциально неблагонадежным клиентам – снижение непогашенных задолженностей в сфере микрофинансирования и отсутствие долговой кабалы.
Предложение Эльвиры Набиуллиной будет рассмотрено. В прошедшем году уже были приняты меры для регулирования отношений на рынке МФО – ввод коэффициентов, ограничивающих полную стоимость микрозайма и всех штрафов за просрочку. Так, сумма процентов по займу до 1 года в МФО не может превышать трехкратного размера самого кредита. А проценты за просрочку такого займа – двукратного размера суммы непогашенной задолженности. Кстати, ЦБ РФ планирует дальнейшее снижение коэффициентов до полутора и двукратного размеров.
Регулирование отношений в сфере МФО Правительством и Центробанком заметно улучшает ситуацию на рынке. Однако полностью защитить себя от попадания в долговую яму можете только вы сами.
- Тщательно планируйте свой бюджет;
- Перед тем, как обратиться к кредитору, просчитайте все возможные риски;
- Берите сумму, которую вы сможете погашать ежемесячно вместе с процентами;
- Выбирайте благонадежного лицензированного финансового партнера с хорошей и проверенной репутацией.
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