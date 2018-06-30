Наступи вшие выходные порадуют барнаульце несколькими массовыми мероприятиями. Первое начнется в 12:00 в Парке спорта Смертина (Энтузиастов, 12в). Здесь отметят День молодежи.
В программе фестиваль красок, выставка военной техники, Летний кубок Барнаульской лиги КВН, выступление группы "ZZ POP" и многое другое.
Также в субботу, но в 11:00 начнется экскурсия "Барнаул как на ладони", сбор у главных ворот в парк Центрального района. Участники смогут рассмотреть памятники истории и архитектуры города Барнаула в бинокль, а также послушать рассказ гида о краевой столице. Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (3852) 63-35-75.
Также барнаульцам предлагают сыграть в ночной лазертаг. Все любителей такого развлечени я ждут в 21:00 на базе "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36). Игра начнется в 22:00. Сценариев будет несколько, среди них "охота на лис", "диверсия", "Зомби", "уничтожение базы" и другие. По словам организаторов, ночные игры они проводят достаточно редко, всего 34 раза за лето, так что всем желающим стоит поторопиться. Подробности в группе мероприятия.
В воскресенье в 9:00 стартует акция "Мото-донор" S.S.R. CREW. Ее организаторы приглашают представителей мотоклубов и других участников движения пополнить ряды доноров. Сбор на площади Сахарова. В 9:30 все неравнодушные отправятся в Алтайский краевой центр сдачи крови (Ленина, 197). Все подробности в сообществе.
Также в субботу стоит посмотреть новые фильмы. Ключевой кинокартиной, вышедшей на большой экран, можно считать "8 подруг Оушена". По сюжету, команда уникальных в своем деле специалистов попытается украсть бриллиантовое колье с шеи всемирно известной актрисы на балу в Метрополитен-музее. А получится ли у них это — смотрите в кино.
Любителям ужасов стоит сходить на "Инсомнию", а если хотите посмеяться, то выбирайте аме5риканскую комедию "Ты водишь!".
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