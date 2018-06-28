Фото: argumenti.ru
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пристыдила главу "Почты России" Николая Подгузова за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов и призвала его "не заниматься неправильным пиаром". Об этом пишет ТАСС.
"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", — возмутилась спикер.
Матвиенко добавила, что беспилотники, которые должны доставлять почту или письма, падают и разбиваются, а почтальоны с зарплатой 6-7 тысяч "смотрят на ваши [Подгузова] игрушки". "Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", — заключила она.
Агентство напоминает, что о планах использовать дроны для доставки посылок "Почта России" объявила еще два года назад. Первые испытания прошли в апреле текущего года и завершились неудачей. Тогда в компании отмечали, что тестирование было организовано производителем беспилотника — компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей. Позже Подгузов говорил, что теперь "Почта России" самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки почты.
Комментарии
согласен с ней
С одной стороны она права, с другой - не нужно тормозить прогресс. А то опять будем на запад кивать, мол как у них все современно и продуманно, роботы почту доставляют...