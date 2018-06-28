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Матвиенко отчитала главу "Почты России" за пиар на беспилотниках

, ИА "Амител"
Спикер Совфеда обратила внимание на низкие зарплаты почтальонов

Фото: argumenti.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пристыдила главу "Почты России" Николая Подгузова за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов и призвала его "не заниматься неправильным пиаром". Об этом пишет ТАСС.

Во время обсуждения закона о реорганизации "Почты России" Матвиенко спросила, сколько сейчас получает рядовой почтальон. Подгузов отметил, что в среднем по регионам зарплата составляет 15 тысяч рублей. Минимальная же зарплата почтальона, по словам гендиректора "Почты России", равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 163 рублям.

"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", — возмутилась спикер.

Матвиенко добавила, что беспилотники, которые должны доставлять почту или письма, падают и разбиваются, а почтальоны с зарплатой 6-7 тысяч "смотрят на ваши [Подгузова] игрушки". "Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", — заключила она.

Агентство напоминает, что о планах использовать дроны для доставки посылок "Почта России" объявила еще два года назад. Первые испытания прошли в апреле текущего года и завершились неудачей. Тогда в компании отмечали, что тестирование было организовано производителем беспилотника — компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей. Позже Подгузов говорил, что теперь "Почта России" самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки почты.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 11:37
- гость -

согласен с ней

0  0
28.06.2018 11:44
- гость -

С одной стороны она права, с другой - не нужно тормозить прогресс. А то опять будем на запад кивать, мол как у них все современно и продуманно, роботы почту доставляют...

0  0
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