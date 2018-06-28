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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с депутатами Госдумы от региона и заявил, что разность политических взглядов не должна быть препятствием для плодотворной работы во благо жителей.
"Несмотря на разность политических взглядов, принадлежность к разным партиям, мы должны держаться вместе и работать в интересах Алтайского края и его жителей", — приводит установку главы региона "Алтайская правда".
Виктор Томенко подчеркнул, что усилия исполнительной и законодательной ветвей власти должны быть объединены, а также добавил, что он рассчитывает на советы и предложения со стороны парламентариев.
Отдельно он остановился на вопросе взаимодействия с оппозиционными партиями, заверив, что настроен на конструктивную работу.
"Политический процесс подразумевает, что мы можем в чем-то не соглашаться или не будем поддерживать по каким-либо моментам, однако пообщаться, обсудить какие-то вопросы и донести свою позицию всегда возможно", — выразил свою убежденность по этому поводу врио губернатора.
Комментарии
Безусловно работа будет положительной и системной только тогда,когда все будут работать вместе. Один в поле не воин.
Депутаты у нас хорошие,многое сделали. Та же Кувшинова,для развития молодежи в регионе приложила не мало усилий ещё при Карлине А.Б. Томенко и сам ещё молод,а значит и для молодежи жалеть ничего не станет. По крайне мере я так предполагаю.
Главное отстаивание интересов жителей,а не свою правоту!
Правильно, что они решили объединить свои силы, ведь вместе они будут делать гораздо больше для региона
К этому созыву ГД претензий нет. Анализировал их работу,они работают на износ. На все вопросы избирателей отвечают мимолётно. Не сглазить бы.
Несмотря на разногласия, все равно будет принято верное решение, и будет проведено благоустройство края
Виктор Томенко, серьёзно настроен на работу с регионом, поэтому он хочет объединиться, чтобы работать было немного проще, да и задействовав других людей, работа пойдёт быстрее
Вообще же там почти все от ер,какие могут быть разногласия?) Обычно в этой партии все спокойно.
В точь говорит, призывами В. Путина на съезде Единой России.
"Несмотря на разность политических взглядов, мы должны держаться вместе и работать только в интересах нашей страны и его жителей"
Я тоже что нибудь хвалебное напишу, скажите сколько денег за это дадут?
Боточетверг какой-то, такое единодушие - просто загляденье!