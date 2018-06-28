Фото: ru.fifa.com
Этого, пожалуй, не ожидал никто: сборная Германии не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Впервые с 1950 года немцы не вышли из группы на ЧМ. Подопечные Йоахима Лёва долго еще будут вспоминать игру с Кореей, где уступили им два гола.
Сенсационный проигрыш немецкой "машины" буквально взорвал соцсети. Болельщики не удержались от ехидных замечаний в сторону сборной Германии.
Сказать что я в шоке — это ничего не сказать. Действующие чемпионы не вышли из группы. Жалко их, конечно😢 Однако весь #чм2018 чемпионат какой-то парадоксальный. И прям в точку мысли народа русского по этому поводу что "не стоило немцам в июне в Россию соваться", "что русскому хорошо, то немцу смерть" и в том же духе. #чемпионатмирапофутболу2018#чм2018#футбол#чм#германия#сборная#печалька#чемпионы#покидают#турнир#бедные#немцы#сборнаягермании
Я до сих пор прихожу в неком ступоре..во-первых от добавленного времени..9 минут, это где ж такое видано?! И соответственно от итога матча — не принимает немцев земля русская! Вот тебе и Корея..#футбол#гол#дышифутболом#мамадвоихМужчин#футбольноенастроение#чемпионатмира2018#Fifa2018 #Корея#шедевр#нереальныеголы#огорчение#боль#домойпорадомой#слезы#болельщики #фифа2018#германия#сделайФутболСам_Наблюдай
Комментарии
Фотка, где Марио Гомес и Хуммельс руки вверх подняли, прикольная
Какой шикарный юмор уровня пятиклассника. Все лежали от смеха.