Фото: altairegoion.org
Глава РФ Владимир Путин вручил орден Почета механизатору хозяйства Ключевского района Виктору Юдину. Торжественная церемония награждения прошла в Москве, пишет "Катунь 24".
Президент отметил, что достижения, рекорды и труд Юдина являются значимым вкладом в развитие страны. "И конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь — это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему", — добавил Путин, отметив, что среди награжденных есть как люди, которых знает вся страна, так и неизвестные имена.
"Но всех вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и Отечеству", — заключил глава государства.
Канал отмечает, что Юдин начал трудовую деятельность в 1981 году после окончания Ключевского сельского профессионального училища №20 механизатором в совхозе "Победа" Кулундинского района. В 2004 году его пригласили работать в крестьянское хозяйство Александра Гукова, где он трудится до сих пор. За несколько лет Юдин подготовил молодых механизаторов, которые сейчас добиваются высоких производственных показателей. За профессионализм, трудолюбие и доброе отношение к людям его уважают как коллеги, так и жители района.
В 2013-2016 годах механизатора признали лидером хозяйства, его портрет занесен в галерею Славы и в Книгу Почета крестьянского хозяйства.
Комментарии
Вот я понимаю, наградил человека труда. А то стыдно было смотреть как за заслуги перед Отечеством Киркорова награждали.... Чем интересно заслужил?