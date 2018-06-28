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Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, в мае этого года 38-летний горожанин в вечернее время находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время патрулирования его заметили сотрудники войск национальной гвардии, которые для пресечения административного правонарушения вызвали наряд патрульно-постовой службы для доставления мужчины в дежурную часть полиции.
Но рубцовчанин, не желая нести административную ответственность, набросился с кулаками на правоохранителей, причинив одному из них телесные повреждения.
После этого мужчину задержали. Его действия расценили как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
После этого мужчину задержали
Наверное задержали с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья?
что хотели - полицейское государство!!!