Фото: as-vipusk.ru
Каждый девятый житель Якутска в ночь на четверг, 28 июня, остался без света из-за того, что запущенные выпускниками воздушные шары запутались в проводах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию "Якутскэнерго".
Отмечается, что накануне, 27 июня, в городе выпускники отмечали окончание школы.
По словам специалистов энергоснабжающей компании, шары запутались в электропроводах и оставили жителей без света. Изначально сообщалось, что электроэнергии лишены 24 тысячи горожан, позднее появилось уточнение, что света не было у 33,6 тыс. жителей Якутска. При этом всего в городе поживают 310 тысяч человек.
"Бригада оперативно выехала и обнаружила на линиях шарики, фольгированные лентой, при соприкасании которых произошло замыкание", — цитирует агентство слова собеседника.
Сообщается, что аварийная бригада восстановила работу линии всего за 12 минут.
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