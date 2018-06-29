Ни для кого не секрет, что современные женщины стремятся к молодости, красоте и успеху, и помочь им в этом стремлении призвана целая армия специалистов – дизайнеров, фитнес-тренеров, косметологов, пластических хирургов… Но зачастую в погоне за внешним лоском многие представительницы прекрасного пола забывают о том, что яркая и счастливая жизнь немыслима без здоровья в половой сфере и должного внимания к нему – уже с самых ранних лет. Медицинский центр "Доктор Мэм", недавно открывшийся в Барнауле, предлагает простое и комфортное решение проблемы – регулярное комплексное обследование, направленное на выявление заболеваний молочных желез и других гинекологических патологий.

СФЕРА, ГДЕ ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ

Гинекология – сфера медицины, где регулярность обследований с первых дней начала половой жизни особенно важна. Игнорирование этого факта молодежью приводит к печальным последствиям: нежелательные беременности и, как следствие, аборты, а также половые инфекции становятся причинами бесплодия. Чтобы это предотвратить, необходимо не только уделять большое внимание половому воспитанию детей и подростков, но и привить каждой девушке привычку регулярно посещать гинеколога – как минимум раз в год. Профессиональный женский доктор должен уметь располагать к себе пациента, давать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы и быть союзником девушки в построении ее счастливого будущего. Именно такие врачи – опытные, неравнодушные, вызывающие абсолютное доверие – работают в медицинском центре "Доктор Мэм".

"Открываясь как специализированный маммологический центр, мы пришли к необходимости расширения спектра услуг для того, чтобы охватить всю сферу женского здоровья, — отмечает руководитель центра "Доктор Мэм" Алексей Владимирович Марьин, врач-маммолог, хирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. – И сегодня в нашей клинике работают опытные специалисты в области гинекологии, проводящие все необходимые обследования и использующие новейшие методики лечения заболеваний индивидуально для каждого пациента".

В медицинском центре "Доктор Мэм" можно пройти практически все виды диагностики женских заболеваний: УЗИ, пункция, ПЦР-диагностика инфекций, ВПЧ-скрининг, маммография — и сразу же получить консультацию высококвалифицированных специалистов: маммолога, онколога, гинеколога-эндокринолога, акушера-гинеколога.

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ: УДОБНО И ВЫГОДНО

Диагностика и лечение воспалительных и эндокринных заболеваний репродуктивной системы, а также инфекций, передающихся половым путем, индивидуальный подбор средств контрацепции, проблемы бесплодия, планирование и ведение беременности, вопросы грудного вскармливания, проблемы климактерического периода, выявление и лечение заболеваний молочных желез, все виды лабораторных исследований в гинекологии – лишь часть вопросов, которые можно успешно решить, обратившись в профильную клинику "Доктор Мэм".

Здесь работают по принципу "одного окна", без очередей, что очень удобно: получение всех услуг в одном месте позволяет экономить и время, и бюджет. Для комфорта пациентов в медицинском центре разработаны комплексы услуг по специальным ценам.

Каждая женщина неповторима и прекрасна в своей индивидуальности, а регулярное посещение гинеколога — неотъемлемая часть заботы о себе" — девиз клиники "Доктор Мэм". Обратившись сюда, вы почувствуете уверенность в собственном здоровье, а значит, уверенность в счастливом будущем.



Консультативно-диагностический центр "Доктор Мэм"

г. Барнаул, ул. Никитина, 84

Телефон: 63-05-60; 75-00-05

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