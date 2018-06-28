Четверг, 28 Июнь, 14:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,6
387920
26°
Обь
491см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Ураганный ветер уничтожает целые лесные массивы в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В настоящее время лесоводы Рыбинского и Корниловского участковых лесничеств устраняют последствия разгула стихии

Фото: altaipriroda.ru

Негативные последствия ураганного ветра, которые могли лицезреть жители Барнаула после грозового шквала вечером 23 июня, также ощутили на себе алтайские лесоводы.

Как сообщили 28 июня в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, на прошлой неделе в Баевском лесничестве наблюдался шквалистый ветер до 27-30 метров в секунду.

"Результатом урагана стало массовое повреждение лесных насаждений на территории Рыбинского и Корниловского участковых лесничеств. Специалистами территориального отдела управления лесами Минприроды АК проведено обследование данных лесных участков. Сигнальные листы о повреждении лесных насаждений направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края", — отмечают в ведомстве.

Теперь специалистам необходимо провести государственный лесопатологический мониторинг и обследование поврежденных лесных насаждений для последующего назначения санитарных мероприятий по вырубке поврежденных деревьев.

Эти работы уже ведутся. В Минприроды Алтайского края добавляют, что после проведения санитарных мероприятий заготовленная древесина будет реализовываться населению Каменского района.

Напомним, что в Барнауле в результате грозового шквала повалило сотни деревьев. Стихия не обошла и городской дендрарий, который в результате закрыт на целый год.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.06.2018 12:49
- гость -

вырубили деревья в лесах, лесополосы в полях новые не высаживают, вот и результат

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:12
Очевидцы: людей зажало в перевернувшейся машине на алтайской трассе 0
14:04
Казахстан собирается начать экспорт бензина в Россию 2
13:50
Водитель внедорожника на Алтае ответит в суде за смертельное лобовое ДТП 0
13:34
Томенко не исключает вхождения в состав алтайского правительства депутатов 25
13:22
МЭР: рост реальных зарплат россиян снизится до 1% в 2019 году 1
13:12
Двое жителей Алтая под видом борьбы с педофилией вымогали деньги 5
13:01
Ученые предсказали России климатическую катастрофу 1
13:00
Будущее создают инженеры: как чествовали лучших выпускников АлтГТУ-2018 0
12:54
Знакомьтесь, искусственный интеллект: на Алтае проходит электронный форум 1
12:41
Алтайский край может выпустить гособлигации для покрытия дефицита бюджета 8
12:34
Мужчина на Алтае убил сожительницу, опасаясь суда за кражу курицы и петуха 0
12:21
Путин одобрил тюремные сроки за онлайн-торговлю редкими животными 1
12:13
Депутаты АКЗС изрядно повеселились, обсуждая закон о серой вороне 9
12:02
Ураганный ветер уничтожает целые лесные массивы в Алтайском крае 1
11:51
Житель Рубцовска идет под суд за нападение на сотрудника Росгвардии 5
11:40
Борис Ларин переизбран уполномоченным по правам человека в Алтайском крае 3
11:33
Запущенные выпускниками шарики оставили без света 34 тысячи жителей Якутска 0
11:23
Немцам вообще не везет в России: реакция соцсетей на поражение Германии 10
11:14
Томенко депутатам: "Мы должны держаться вместе и работать на благо края" 19
11:04
Путин вручил орден Почета механизатору из Алтайского края 2
10:48
Россия в плей-офф, Германия едет домой: что происходит на ЧМ-2018 1
10:34
Матвиенко отчитала главу "Почты России" за пиар на беспилотниках 5
10:22
Пропавший 21-летний житель Барнаула погиб 10
10:15
Президент Ирана пообещал "поставить США на колени" 12
10:04
Уголовное дело возбудили в Барнауле после удержания пенсионерки в автобусе 81
10:00
Сбежать ради жизни: истории трех жертв домашнего насилия 1
09:51
Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 2
09:38
Светофоры отключили на четырех перекрестках в Барнауле 1
09:24
Американка стала первой женщиной, доплывшей из Кубы в США на серфе 0
09:12
КПРФ проведет в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста 44
09:05
В Раде рассказали, как заставить Москву уважать Украину 6
09:00
Что делать, если электросчетчик признан нерасчетным 3
08:56
Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу 3
08:55
Требуется мобильный репортёр 5
08:41
Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за ДТП с фурой 3
08:20
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время поездки в Европу 2
08:18
"5-я трудовая", или Куда идут работать подростки в Алтайском крае 1
08:12
Еще одну "Ленту" в Барнауле откроют на проспекте Красноармейском? 14
08:06
Источник увлажнения: какая косметика подойдет для лета 0
07:50
Черная метка: как активисты Барнаула борются с распространением наркотиков 19
07:34
Рецепт яркого бифштекса от победителя конкурса "Журналист меняет профессию" 1
07:22
Квартиру с камином и сауной из лиственницы продают в Барнауле за 18 млн руб 4
07:11
Природный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля 16
07:03
Гаджеты опасны: онкологи о лечении и причинах возникновения опухоли мозга 0
06:48
Тариф на свет: что ждать потребителям и за чей счет будут спасать Дерипаску 4
06:32
Горячая пора: очень стройные девушки на жарких пляжах 49
06:17
Буря на фоне аномальной жары: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 июня 1
06:01
Сломленный: барнаульский дендрарий после жуткого шторма 10
05:56
Сенаторы напомнили Силуанову о забытом обещании кабмина по индексациям 4
04:51
Путин ввел штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах 6
03:53
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes 15
02:46
Выявлена новая причина распространенного рака 1
01:02
Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село 5
00:44
Ученые нашли "эликсир жизни", останавливающий старение 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.