Фото: altaipriroda.ru
Негативные последствия ураганного ветра, которые могли лицезреть жители Барнаула после грозового шквала вечером 23 июня, также ощутили на себе алтайские лесоводы.
Как сообщили 28 июня в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, на прошлой неделе в Баевском лесничестве наблюдался шквалистый ветер до 27-30 метров в секунду.
"Результатом урагана стало массовое повреждение лесных насаждений на территории Рыбинского и Корниловского участковых лесничеств. Специалистами территориального отдела управления лесами Минприроды АК проведено обследование данных лесных участков. Сигнальные листы о повреждении лесных насаждений направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края", — отмечают в ведомстве.
Теперь специалистам необходимо провести государственный лесопатологический мониторинг и обследование поврежденных лесных насаждений для последующего назначения санитарных мероприятий по вырубке поврежденных деревьев.
Эти работы уже ведутся. В Минприроды Алтайского края добавляют, что после проведения санитарных мероприятий заготовленная древесина будет реализовываться населению Каменского района.
Напомним, что в Барнауле в результате грозового шквала повалило сотни деревьев. Стихия не обошла и городской дендрарий, который в результате закрыт на целый год.
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