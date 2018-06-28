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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.
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Комментарии
"Алтайский край может выпустить гособлигации ..."
... если станет государством.
зря что-ль правительство созавали...
Кто же купит облигации убыточного края???
мож мерсы распродать и скромнее в расходах быть?
Понеслась набирать кредиты!
"Поначалу будет даже тепло".
Расхлебывать начнем лет через 5-10.
Брать чужие и на время, отдавать свои, намного больше и на всегда.
Красноярский край имеет самый большой долг среди субъектов РФ, Алтайский край имел наименьший долг. Имел. Это уходит в историю. Нагребем щас. Опасно это.
Красноярский край имеет огромные доходы от нефтянки, имеет доходы для покрытия процентов (хотя тоже вопрос, как умудрились набрать столько долгов при одном из самых высоких доходов среди субъектов РФ).
А с чего будет отдавать АК?
Надо налог на пропуск воды Обской с Энской области брать! Или перекрыть как Украина Крыму.
Так вот зачем Томенко прислали... Вогнать край в долги