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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в Сети. Осужденные за подобную онлайн-торговлю могут получить срок до четырех лет, пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный портал правовой информации.
Закон вносит изменения в статьи 253 ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ") и 258 ("Незаконная охота") УК РФ. В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются санкции.
В документе говорится, что за незаконную покупку или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу РФ или охраняются международными договорами РФ, через СМИ или электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей с ограничением свободы на срок до двух лет либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.
Статья 258 дополняется примечанием, которое предусматривает унификацию подходов к определению величины ущерба, который причиняется экологическими преступлениями. Агентство уточняет, что в качестве ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупный размер — 120 тысяч рублей.
Комментарии
.... а за кражу бюджетных денег условный срок - что за страна