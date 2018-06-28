Около 40 выпускников, получивших красные дипломы, собрались сегодня на традиционном ректорском приеме в конференц-зале университета. Лучших выпускников АлтГТУ поздравили ректор вуза Андрей Марков, директора институтов и деканы факультетов. На мероприятии также присутствовали родные и друзья выпускников.
По словам ректора, этот день он запомнит на всю жизнь.
"Меня переполняет чувство гордости – с одной стороны, и одновременно я испытываю огромное волнение. Вы первые мои выпускники, которых я поздравляю в должности ректора. Безусловно, я горд за университет, который имею честь возглавлять, за то, что здесь воспитываются такие звезды. Вы проявили себя в учебе, кто-то вел активную научную деятельность, некоторые из вас достигли невероятных успехов в спорте, творчестве. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию. Знайте, мы всегда будем гордиться вами", – поделился Андрей Марков.
Среди награждаемых – Ксения Зайцева, соавтор проекта "Открытая регистратура", Илья Кольтюгин, разработчик технологической линии производства мягкого сыра, Анна Олийнек, автор лучшего бизнес-проекта международного форума "АТР-2017", Александр Собачкин, соавтор заявки на изобретение "Способ повышения эффективности торможения мобильной машины", Егор Гаврилов, соавтор патента на конструкцию роторно-поршневого двигателя. Иван Переверзев, чемпион Сибирской студенческой лиги, победитель Кубка мира по университетскому хоккею, Екатерина Брютова, финалист краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае", Артем Фаст, призер международной олимпиады по математике.
При этом ректор уверен, что знания, которые студенты получили, обучаясь в алтайском политехе, позволят им стать успешными в профессиональной деятельности.
"Среди выпускников АлтГТУ много успешных людей – предпринимали и известные ученые. Инженеры всегда найдут себе применение, смогут решить самые сложные производственные задачи. Политехники – это огромная армия людей одной крови. Мы всегда найдем общий язык, выручим друг друга, – сказал Андрей Михайлович. – Мы живем в век очень крутых перемен, когда именно технари будут определять дальнейшее развитие мира, проектировать, строить не только на земле, но и в космосе. Желаю вам одного – никогда не стоять на месте и очень высоко поднимать планку".
В торжественной обстановке молодые люди получили не только дипломы об окончании алтайского политеха, но и именные плакетки. После чего ректор угостил всех яблочным шампанским, приготовленным на кафедре технологии бродильных производств и виноделия.
Для собравшихся также выступили творческие коллективы вуза.
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