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Мужчина на Алтае убил сожительницу, опасаясь суда за кражу курицы и петуха

, ИА "Амител"
Спрятать тело ему помогла знакомая, которой он пригрозил убийством

Фото: plow.io

Алтайский краевой суд вынес приговор жителю Чарышского района, которого ранее присяжные заседатели признали виновным в убийстве свидетельницы преступления. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что неработающий осужденный жил на съемной квартире. Ночью в феврале прошлого года он похитил из сарая односельчанки курицу и петуха, а затем съел их.

За данную кражу мужчину привлекли к уголовной ответственности, а сожительница дала против него показания. Тогда злоумышленник, пытаясь избежать наказания, решил убить свидетельницу преступления. В апреле того же года после употребления спиртного он избил сожительницу дома металлической трубой, затем вывел ее на берег реки, где продолжил избивать. Всего мужчина нанес женщине не менее 45 ударов, от чего она скончалась.

Скрывая следы, осужденный вместе со знакомой сбросил тело женщины в реку, где ее нашли на следующее утро.

При этом мужчина пригрозил своей знакомой, ставшей свидетельницей особо тяжкого преступления, убийством, если она сообщит об убийстве в полицию.

Кроме этого, в ходе предварительного следствия, во время ознакомления с материалами уголовного дела, виновный, пытаясь помешать расследованию, разорвал ряд процессуальных документов.

За совершенные действия, учитывая тяжесть преступлений, данные о личности виновного, мнение присяжных о том, что он не заслуживает снисхождения,  суд приговорил его к 19 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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