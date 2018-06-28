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Суд вынес приговор в отношении двух жителей Алтайского края, которые вымогали деньги под видом борьбы с педофилией.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в одной из крупных социальных сетей было создано сообщество против педофилов, участники которого встречались в одном из торговых центров краевой столицы, обсуждали способы борьбы с данным явлением.
"Несовершеннолетний участник данного сообщества разместил на сайте знакомств фейковую страницу, с которой вел переписку с мужчинами от лица несовершеннолетней девушки, приглашал их в квартиру. Одного из потерпевших в такой квартире вместо девушки встретили двое молодых людей, выбили из него признание в причастности к педофилии, которое записали на видео. Затем они потребовали передать им 3 тысячи рублей за неразмещение указанной записи в интернете", — уточняют обстоятельства одного из преступлений в правоохранительном ведомстве.
Потерпевшему удалось обратиться в полицию и сообщить о совершаемом в отношении него преступлении.
Еще одного потерпевшего также путем обмана заманили в квартиру. От него уже не стали требовать никаких признаний, а избили и похитили у него две тысячи рублей.
В итоге суд приговорил одного из злоумышленников, который ранее уже был судим за вымогательство и разбой, к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а другого – к полутора годам условного срока.
Комментарии
Это дело где мама потерпевшего судьей оказалась?
Несовершеннолетний участник данного сообщества разместил на сайте знакомств фейковую страницу, с которой вел переписку с мужчинами от лица несовершеннолетней девушки, приглашал их в квартиру
Так тут еще одна статья УК, вовлечение несовершеннолетнего в преступление. А если несовершеннолетний употреблял двусмысленные приглашения, то это развращение несовершеннолетнего, ведь тексты ему писали организаторы. Из-за того, что в этом участвовал несовершеннолетний, ребят можно закрыть надолго
Какие то странные вымогатели и грабители. 3 тысячи рублей, 2 тысячи рублей...
на днях такие "борцы с педофилами", а на самом деле сами педофилы, получили по 20 лет в СПб.17 лет колонии строгого режима получил по приговору Санкт-Петербургского городского суда 36-летний Роман Рудаев, признанный виновным в вымогательствах, похищениях людей и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. С учетом того, что год назад мужчина уже получил 12 лет за педофилию и изготовление порнографии с участием несовершеннолетних, по правилам российской судебной арифметики, складывающей наказания частично, за решеткой мужчина, решивший делать преступный бизнес на извращенцах, в сумме проведет 20 лет.
Вообще если в соцсети появляется обращение, здравствуйте мужчина, мне 14 лет, приходите ко мне домой, то я с трудом представляю мужчину, который пойдет. А если пойдет, то мало с него 3 тысячи взять. Скорее в соцсети было обращение, здравствуйте мужчина, мне 22 года, но я уже разведена, приходите ко мне домой.