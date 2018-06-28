Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко
принял участие в сессии краевого парламента в четверг, 28 июня. Во время пресс-подхода корреспондент портала Amic.ru
спросил у него, пришел ли он на сессию только по рабочим вопросам или параллельно приглядывается к депутатам, чтобы потом, возможно, пригласить кого-то в краевое правительство.
"Исключать такого сценария, конечно, нельзя. Но про формирование правительства говорить пока рано. Всё-таки сначала жители должны выбрать губернатора (выборы состоятся 9 сентября — прим. ред.). И тогда уже этот человек сформирует правительство", — ответил Виктор Томенко.
Он добавил, что сегодня впервые увидел лично почти всех депутатов. Но со многими уже познакомился во время рабочих встреч и поездок по региону за месяц работы.
"Я интенсивно езжу по краю, всегда приглашаю с собой депутатов. И они активно отзываются. Депутаты АКЗС активно вовлечены во все управленческие процессы", — сказал Томенко.
Кстати, врио губернатора, опять же в случае своего избрания, намерен посещать сессии АКЗС, когда будут рассматриваться важные вопросы, но не все подряд.
Сессии, напомним, проходят каждый месяц, кроме отпускного июля. Посещать их имеют право глава региона, региональные министры и начальники управлений, представители других органов власти.
Пока что в сформированном в начале 2017 года правительстве Алтайского края работает только один, и то бывший депутат — вице-премьер Андрей Щукин. Он был депутатом АКЗС пятого и шестого созывов от ЛДПР. Несколько лет он возглавлял реготделение партии. Некоторое время назад он вышел из ЛДПР и написал заявление о вступлении в "Единую Россию". Это произошло почти сразу после назначения Виктора Томенко. Но сам Щукин заявляет, что окончательно покинул ЛДПР по собственному желанию.
Комментарии
Про депутатов АКЗС Томенко полностью прав. Они и правда очень интенсивно решают повпросы граждан.К примеру,Писарев Сергей Викторович регулярно решает вопросы на нашем округе. Мы поддерживаем с ним тесный контакт. Да и про других депутатов часто слышно .
Главное ему теперь с ними диалог завести,чтобы начать работу.
Главе региона очень важно иметь поддержку местных депутатов, потому что они могут рассказать более подробно о проблемах региона
Главе региона нужно обязательно посещать сессии на которых решают важные вопросы по развитию Алтайского края. Для того,чтобы быть в курсе или помочь грамотным советом. Поэтому,если Томенко победит на этих выборах,то все ровно должен их посещать!
Я не хочу сглазить,но по-моему он наш человек.
Ну все..)) щас придут прусаковские комментаторы))
Совместно с депутатами можно решить гораздо больше проблем, чем только одному Томенко. Ведь местные депутаты знают больше, чем он. Они помогут ему решить большинство проблем в крае!!!!!
А вот Ольги Управдомовны перечитывают ту рыготину,которую пишут?
Вас Прусакова попросила уточнить!?))
Я Прусакова! Кто тут хочет коммисарского тела?
Калмунистическая Партия Российской Федерации - филиал ЗАО Едим Россию.
Тело,которое просиживает штаны за налоги честных жителей,не хочет никто. "Мира,дружбы,жвачки"- больше не будет.
Что-то кпрф то носа не показывают на этих выборах.. убежали в подземелье?
28.06.2018 13:54
Максим Сергее
Как пынька скажет так и делают.
Да можете уже не строчить,90%начеления читает первые 3 комментария, а они к сожалению не ваши;(
Ну все..)) щас придут прусаковские комментаторы)_
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Ну надо и другую сторону послушать а не только проплаченые лобзания Томенко
28.06.2018 13:59
Комсунякам
Да можете уже не строчить,90%начеления читает первые 3 комментария
Ты считаешь народ Букетороссии де билами?
Как только новость про Томенко так первые 5 коментариев в духе, Кто если Томенко? Томенко лучше всех. хоть стилистику написания меняйте
Если бы ты вкладывал столько же в регион,то и про тебя бы так писали. Поэтому не завидуй
Поэтому будем смотреть лобзания Прусаковой?)))))
28.06.2018 14:04
Гостю
Кто и что влошил в этот регион?
28.06.2018 14:05
Гостю
Поэтому будем смотреть лобзания Прусаковой?
Может это не прусакова, может это кто то из бригады Сани Кластера горюет о утраченной кормушке?
Купи орфографический справочник,а потом излагай свои мысли
Только Прусакова ежегодно занимается подобным рассадником в комментариях!!!!!!
Видно представители КПРФ ушли на обед,заваривать ролтон.