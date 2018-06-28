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Томенко не исключает вхождения в состав алтайского правительства депутатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Врио главы региона уже познакомился лично с некоторыми депутатами АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял участие в сессии краевого парламента в четверг, 28 июня. Во время пресс-подхода корреспондент портала Amic.ru спросил у него, пришел ли он на сессию только по рабочим вопросам или параллельно приглядывается к депутатам, чтобы потом, возможно, пригласить кого-то в краевое правительство.
 
"Исключать такого сценария, конечно, нельзя. Но про формирование правительства говорить пока рано. Всё-таки сначала жители должны выбрать губернатора (выборы состоятся 9 сентября — прим. ред.). И тогда уже этот человек сформирует правительство", — ответил Виктор Томенко.
 
Он добавил, что сегодня впервые увидел лично почти всех депутатов. Но со многими уже познакомился во время рабочих встреч и поездок по региону за месяц работы.
 
"Я интенсивно езжу по краю, всегда приглашаю с собой депутатов. И они активно отзываются. Депутаты АКЗС активно вовлечены во все управленческие процессы", — сказал Томенко.
 
Кстати, врио губернатора, опять же в случае своего избрания, намерен посещать сессии АКЗС, когда будут рассматриваться важные вопросы, но не все подряд. 
 
Сессии, напомним, проходят каждый месяц, кроме отпускного июля. Посещать их имеют право глава региона, региональные министры и начальники управлений, представители других органов власти.
 
Пока что в сформированном в начале 2017 года правительстве Алтайского края работает только один, и то бывший депутат — вице-премьер Андрей Щукин. Он был депутатом АКЗС пятого и шестого созывов от ЛДПР. Несколько лет он возглавлял реготделение партии. Некоторое время назад он вышел из ЛДПР и написал заявление о вступлении в "Единую Россию". Это произошло почти сразу после назначения Виктора Томенко. Но сам Щукин заявляет, что окончательно покинул ЛДПР по собственному желанию.
Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 13:38
Управдом

Про депутатов АКЗС Томенко полностью прав. Они и правда очень интенсивно решают повпросы граждан.К примеру,Писарев Сергей Викторович регулярно решает вопросы на нашем округе. Мы поддерживаем с ним тесный контакт. Да и про других депутатов часто слышно .

0  0
28.06.2018 13:39
Ольга

Главное ему теперь с ними диалог завести,чтобы начать работу.

0  0
28.06.2018 13:42
- гость -

Главе региона очень важно иметь поддержку местных депутатов, потому что они могут рассказать более подробно о проблемах региона

0  0
28.06.2018 13:43
Кум

Главе региона нужно обязательно посещать сессии на которых решают важные вопросы по развитию Алтайского края. Для того,чтобы быть в курсе или помочь грамотным советом. Поэтому,если Томенко победит на этих выборах,то все ровно должен их посещать!

0  0
28.06.2018 13:44
Борец

Я не хочу сглазить,но по-моему он наш человек.

0  0
28.06.2018 13:45
- гость -

Ну все..)) щас придут прусаковские комментаторы))

0  0
28.06.2018 13:47
- гость -

Совместно с депутатами можно решить гораздо больше проблем, чем только одному Томенко. Ведь местные депутаты знают больше, чем он. Они помогут ему решить большинство проблем в крае!!!!!

0  0
28.06.2018 13:50
- гость -

А вот Ольги Управдомовны перечитывают ту рыготину,которую пишут?

0  0
28.06.2018 13:51
Гостю

Вас Прусакова попросила уточнить!?))

0  0
28.06.2018 13:52
- гость -

Я Прусакова! Кто тут хочет коммисарского тела?

0  0
28.06.2018 13:53
- гость -

Калмунистическая Партия Российской Федерации - филиал ЗАО Едим Россию.

0  0
28.06.2018 13:53
Гостю

Тело,которое просиживает штаны за налоги честных жителей,не хочет никто. "Мира,дружбы,жвачки"- больше не будет.

0  0
28.06.2018 13:54
Максим Сергее

Что-то кпрф то носа не показывают на этих выборах.. убежали в подземелье?

0  0
28.06.2018 13:57
- гость -

28.06.2018 13:54
Максим Сергее

Как пынька скажет так и делают.

0  0
28.06.2018 13:59
Комсунякам

Да можете уже не строчить,90%начеления читает первые 3 комментария, а они к сожалению не ваши;(

0  0
28.06.2018 14:00
- гость -

Ну все..)) щас придут прусаковские комментаторы)_
____
Ну надо и другую сторону послушать а не только проплаченые лобзания Томенко

0  0
28.06.2018 14:01
- гость -

28.06.2018 13:59
Комсунякам

Да можете уже не строчить,90%начеления читает первые 3 комментария

Ты считаешь народ Букетороссии де билами?

0  0
28.06.2018 14:02
- гость -

Как только новость про Томенко так первые 5 коментариев в духе, Кто если Томенко? Томенко лучше всех. хоть стилистику написания меняйте

0  0
28.06.2018 14:04
Гостю

Если бы ты вкладывал столько же в регион,то и про тебя бы так писали. Поэтому не завидуй

0  0
28.06.2018 14:05
Гостю

Поэтому будем смотреть лобзания Прусаковой?)))))

0  0
28.06.2018 14:05
- гость -

28.06.2018 14:04
Гостю

Кто и что влошил в этот регион?

0  0
28.06.2018 14:06
- гость -

28.06.2018 14:05
Гостю
Поэтому будем смотреть лобзания Прусаковой?

Может это не прусакова, может это кто то из бригады Сани Кластера горюет о утраченной кормушке?

0  0
28.06.2018 14:07
Гостю

Купи орфографический справочник,а потом излагай свои мысли

0  0
28.06.2018 14:08
Гостю

Только Прусакова ежегодно занимается подобным рассадником в комментариях!!!!!!

0  0
28.06.2018 14:14
Комунякам

Видно представители КПРФ ушли на обед,заваривать ролтон.

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