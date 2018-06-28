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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении смертельного лобового ДТП, произошедшего на Чуйском тракте в декабре прошлого года.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 22 декабря 2017 года водитель внедорожника осуществлял движение по трассе, соединяющей Барнаул и Бийск, в условиях темного времени суток и ограниченной снегопадом видимости.
"Проявив преступную небрежность, он выбрал величину скорости, не обеспечивающую постоянный контроль над автомобилем и, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Сам виновник не пострадал", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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