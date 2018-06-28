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Норвежские ученые сообщили о резких климатических изменениях, которые наблюдаются в северной части Баренцева моря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованные в Natural Climate Change выводы исследователей.
Специалисты отмечают, что арктический климат в регионе вскоре может измениться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. По их словам, в основном этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает в процессе таяния льдов.
Море можно поделить на две части с разными климатическими условиями: холодная северная и более мягкая южная. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле лед тает, насыщая водоем пресной водой, которая зимой вновь становится ледяным покровом. По словам ученых, холодные воды стали отступать на север из-за напора теплых атлантических.
Также в исследовании сказано, что процесс потепления на море будет необратимым - в Арктике образовалась "горячая точка", и климатическое изменение губительно скажется на экосистеме Баренцева моря.
Комментарии
Блин климатологи, что за дурдом. То говорят гольфстрим остывает из за таяния ледников в антарктиде, из-за этого в европе будет ледниковый период. А теперь че, из-за таяния ледников в арктике, Ташкент будет?