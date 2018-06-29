30 июня в России отмечается сразу два праздника — День экономиста и День изобретателя и рационализатора. В этот день торгово-развлекательный центр "Пионер" приглашает посетителей послушать удивительный рассказ путешественника "Путешествия в одиночку: как не испугаться и сделать шаг навстречу приключениям". Опытный путешественник поделится секретами, как экономно путешествовать, проявлять смекалку и изобретательность и, конечно же, как рационально и полезно провести своё время.
А в воскресенье, 1 июля, уже по традиции на фуд-корте ТРЦ состоится интерактивный мастер-класс "Рисуем бабочку". Начало в 16 часов.
Когда-то богиня цветов Флора решила сделать богу Зевсу подарок: она взяла чистоту раннего утра, свежесть горного ручья, хрустальный блеск утренней росы, красоту и благоуханье всех земных растений и создала цветок, равного которому не было на всем белом свете. Бог Зевс, увидев такой великолепный подарок, не удержался и поцеловал нежные лепестки. И – о чудо! – цветок оторвался от стебля и полетел. Так, по древнегреческой легенде, появились бабочки.
Приходите создавать чудо своими руками. Замечательная ведущая мастер-класса покажет нестандартные и увлекательные возможности рисования и декорирования. Это будет интересно как детям, так и взрослым.
И, конечно, по-прежнему в субботу и воскресенье с 14 до 17 часов всех желающих ждет сладкий подарок от ТРЦ "Пионер" – вкуснейшая сахарная вата.
г. Барнаул, пр. Ленина, 102В
тел.: 8 (3852) 29–04–15
сайт: www.pionermall.ru
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