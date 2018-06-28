Фото: news.zhaparova.ru
Минэкономразвития России ожидает замедления роста реальных зарплат в России с 6,3% в текущем году до 1% в следующем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
По его данным, подобные оценки содержатся в рабочей версии уточненного макроэкономического прогноза на текущий год и на период до 2024 года, подготовленного МЭР и направленного на согласование в правительство и заинтересованные ведомства.
Таким образом, ведомство понизило прогноз по росту реальных заработных плат в следующем году до 1% с 1,3% в предыдущей версии прогноза.
Источник отмечает, что замедление роста реальных зарплат объясняется снижением экономической активности в следующем году (согласно новому прогнозу, рост ВВП РФ в 2019 году ожидается на 1,4%) и ускорением инфляции (в новом прогнозе МЭР ожидает инфляцию в следующем году на уровне 4,3%).
Комментарии
понизило прогноз по росту реальных заработных плат в следующем году до 1% с 1,3%
интересно, связано-ли это с предполагаемым невыходом в 2019 году на пенсию лиц 1959 (1964) годов рождения...