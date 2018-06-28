"Единая Россия" выдвинет на выборы губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Врио главы региона, как и ожидалось, стал победителем внутрипартийного голосования (праймериз) партии. Итоги этой процедуры только что объявил лидер алтайских единороссов Александр Романенко. Подробности с места события передает корреспондент портала Amic.ru.
За него проголосовали 188 делегатов конференции из 199.
"Партия официально выдвигает Томенко Виктора Петровича кандидатом на выборы губернатора Алтайского края. Поздравляем вас с достойной и ответственной ношей представлять партию на выборах", — заявил Романенко.
Томенко поблагодарил членов и сторонников партии за оказанное доверие.
"Партия оказала мне огромное доверие. Принимая предложение президента возглавить регион, я обещал много работать над развитием региона, быть ответственным, обязательным и управление регионом осуществлять квалифицированно. Свое обещание я сдержу", — сказал Томенко.
Напомним, в праймериз участвовали пять кандидатов: Виктор Томенко, депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. В течение полутора недель в Благовещенке, Рубцовске, Бийске, Барнауле партия провела четыре форума. Каждый кандидат выступал перед членами и сторонниками партии. Они же в итоге и голосовали за кандидата, который будет выдвинут на губернаторские выборы 9 сентября 2018 года.
Пока наверняка известен только один кандидат от других политических сил: ЛДПР выдвигает депутата краевого парламента Владимира Семёнова. КПРФ и "Справедливая Россия" взяли некоторую паузу. Есть вероятность, что обе партии вообще откажутся от участия в выборах.
Комментарии
Наконец-то свершился Наш праймирис!
А где хвалебные комментарии?
А где хвалебные комментарии?
Оба писаки Ляпуновских с работы уже уехали, а домой еще не добрались.
Опа, неожиданно... чем нас удивит КПРФ?
голосуем за Губернатора!
В выборах без выбора участвует только дурачьё!
Томенко наиболее сильный кандидат,кого там видвинет оппозиция это уже не важно.
Кпрф в этот раз голову в песок засунули..))
Санька Прусакова нынче все деньги на комментарии спустила.. А на выборы решила не идти.
Ольга, это верно, очередной человек путина, как и Карлин.
Даже президент Путин не связывается с этой партией и незаконными праймериз - отрыжкой пиндосов...
А что в этом плохого?
Теперь будем смотреть на выборы! Должно быть интересно!
Ооо, боты домой вернулись и снова за работу. Вы хоть отдыхайте, а то языки болят.
А что в этом плохого?
Может вы нас расскажите о достижениях Карлина на посту губернатора АК? По мне так край обнищал, деревни умирают, промышленность разрушена, уровень зарплат один из самых низких в стране. И этот список можно продолжать. Вы хотите продолжение такой работы губернатора?
Я конечно все понимаю,но обычные люди вообще имеют право писать комментарии!!?Или тут только политики пишут? Я все же скажу свое никому ненужное мнение. Виктор Томенко сейчас выглядит целеустремлённым и позитивным. Ежедневно он решает уйму вопросов,проблем,обращений. За это лето независимо от того,будет он губернии или нет он сделает много всего. Его только за это можно уважать не говоря уже о чем-то другом.
ЧТО ОН СДЕЛАЛ?
А туркластер вы не видите? А сколько для молодежи сделано? Сколько грантов молодым выделяется? Нагорный парк? Половина дорог и детских дорог? Неужели вы слепой? Или проблемы с головой?
Я за Томенко!!!
Хотя бы кто-то решил попробовать что-то изменить, не то,что КПРФ убежали в свое убежище))))))))
18:16, всё это и без него прекрасно делалось!
Отличная новость. Мы с женой поддержим данную кандидатуру на выборах обязательно.
Наверное вы всем процессом управляете))) Смешно видеть ваши комментарии))) идите пирожок кушайте))
Лижите дальше.
А где же кандидат от КПРФ???? Не успели найти первого прохожего на улицы? Как обычно ничего не делают. Только воруют Зюгановские Деньги.