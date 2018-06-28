Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания прошла в четверг, 28 июня. В ней впервые принял участие врио региона Виктор Томенко. Депутаты обсудили исполнение бюджета региона в 2017 году и бюджет ТФОМС, закон о разрешении отстрела серой вороны в крае и назначили уполномоченного по правам человека.
Несмотря на летнее настроение депутатов перед каникулами, атмосфера предстоящих осенью выборов дает о себе знать.
Комментарии
не здря мы его выбирали
лихо местные депутаты вывернулись не давать оценку повышению пенсионного возраста, в общем электоральные издержки перед предстоящим единым днем голосования были сведены к нулю ))
Хаааааааааааа ну журналисты молодцы - приколисты!!! Фотка с белыми носками в черных туфлях это конечно полный ржач!!!!!!!
Все уже ждут выборы. Потому что они нынче самые интересные будут.
Водят хороводы друг с другом - а ведь должны исполнять свои обязанности!
В среду на закрытой части заседания президиума генерального совета «Единой России» была принята отставка секретаря Ярославского отделения партии (по совместительству – председателя Ярославской областной думы) Михаила Боровицкого, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в партии. Президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии, объяснил один из единороссов.
В пресс-службе партии отказались от комментария.
26 июня Ярославская облдума не стала направлять в парламент официальный отзыв на проект закона о повышении пенсионного возраста, отправив вместо этого обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости тщательно проработать вопрос. Обращение было разработано и внесено фракцией единороссов. На прошлой неделе секретарь партии Андрей Турчак заявил, что среди членов «Единой России» не должно быть противоречий в вопросе повышения пенсионного возраста.
Ярославские депутаты планировали обратиться к президенту Владимиру Путину, но так как законопроект о повышении пенсионного возраста поступил в Госдуму, было принято решение обратиться к Володину. В обращении сказано, что решение правительства о повышении пенсионного возраста и последующее внесение соответствующего проекта федерального закона в Госдуму стало «неожиданным для большинства граждан России и вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах, в связи с тем, что данному решению не предшествовали ни широкое общественное обсуждение, ни открытая экспертная проработка его обоснованности и последствий».
28.06.2018 15:19
- гость -
Вот ведь парадокс - партия антинародная а народ за нее голосует, может эта братва лучше знает, что населению нужно...