Фото: dvinatoday.ru
Казахстан работает с РФ для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минэнергетики Казахстана Каната Бозумбаева.
Ранее зампредседателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщил, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в следующем году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.
Бозумбаев в четверг, 28 июня, сообщил журналистам, что вопрос экспорта связан с соглашениями, заключенными между Казахстаном и соседними странами.
Он добавил, что по соглашению с Россией экспорт запрещен. "Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и, понятно, они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы", — цитирует агентство слова Бозумбаева. Также он добавил, что экспорт начнется не раньше октября. "Это я имею в виду вне Таможенного союза, а в Таможенном союзе, с Кыргызстаном если подпишем, можно и пораньше", — заключил глава Минэнергетики.
Бозумбаев отметил, что Казахстан нацелен в данном вопросе на Среднюю Азию.
Комментарии
АМИК поменяйте заголовок. Экспорт бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, про Россию вообще ни слова.
А зачем Амик поменял заголовок? Специально? Ведь смысл вообще другой, при чем здесь Россия?
Цена бензина в Казахии 32 рубля 89 копеек.....ну а про цену в Букетороссии вы и сами в курсе.
РеЭкспорт нашей нефти, даваемой казахам по дешевке за дружбу???
осадочек неприятный
А китайсы начнут поставлять Нам нашу электроэнергию, а хохлы дешовый газ?
Откуда у хохлов дешевый газ? Они же не в Таможеном союзе
28.06.2018 14:23
гость
О, проход в хохлов на шестом комменте.
Гостям: Казахстан работает с РФ для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина. Вы читать умеете, гости дорогие? 14.11 и 14.13
28.06.2018 14:29
Гость, существует соглашение между Казахстаном и РФ, по которому экспорт бензина первому запрещен. Именно над этим сейчас казахи и работают. В РФ бензин экспортировать никто не собирается.
Они вносят изменения, чтобы начать экспорт. Ты че такой тяжелый-то?
Интересно получается (жаль матом нельзя) - наши НПЗ загружать невыгодно, а импортировать бензин из нашей же нефти нормально... Видимо русский народ настолько терпеливый, что уже казахи хотят нас подоить (ну а чё все доят, а им нельзя?).