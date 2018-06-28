Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся в кювете на заринской трассе в четверг, 28 июня.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на заринской трассе, между селами Сорочий Лог и Бешенцево. Автомобиль улетел в кювет. Водителя и пассажира зажало в салоне авто", — отмечает автор заметки.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о происшествии в Госавтоинспекцию не поступала.
Комментарии
15 минут вниз головой могут убить здорового взрослого человека!
ребенку ничего не будет, а взрослый не перенесет
ASX