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Новости

Дико, например: барнаульские родители сняли для детей нетривиальный клип

, ИА "Амител"
Барнаульские родители проявили фантазию и сняли для детей клип по мотивам творчества рэпера Pharaoh

Родители выпускников гимназии №22 поздравили детей с окончанием школы довольно оригинальным клипом. Ролик, в котором приняли участие сами инициаторы идеи, создан по мотивам видео на песню "Дико, например", которую исполняет популярный российский рэпер Pharaoh. Над адаптивным текстом работал барнаульский ведущий Александр Волокитин. Что из этого получилось, вам лучше увидеть своими глазами.

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 14:52
гость

Мозгов нет, напрочь отмороженные.
И даже не задумываются.

0  0
28.06.2018 14:59
- гость -

Что из этого получилось, вам лучше увидеть своими глазами.
вы изверги! за ЭТО еще и деньги платили? отстой

0  0
28.06.2018 14:59
- гость -

милый песик

0  0
28.06.2018 15:02
- гость -

Классно)

0  0
28.06.2018 15:04
Ируся

А что на Гнойного не замахнулись? Слабо? Имхо,бред,конечно.

0  0
28.06.2018 15:05
- гость -

Чушь

0  0
28.06.2018 15:08
- гость -

срочно на Пусть говорят!

0  0
28.06.2018 15:11
Ольга

Люди,которые говорят,что это чепуха-просто ничего не понимают.

0  0
28.06.2018 15:16
- гость -

полное уродство

0  0
28.06.2018 15:19
Ируся

Ольга
Люди,которые говорят,что это чепуха-просто ничего не понимают.

куда уж нам до родителей элитной гимназии......насмотрелись Вечернего Урганта,понимаешь и давай креативить. Глупо и несмешно.дорогобохато.

0  0
28.06.2018 15:20
- гость -

гранштейн засветился)))
а "клип" шлаковый

0  0
28.06.2018 15:22
- гость -

28.06.2018 15:19
Ируся

"Элита" мать ее разтак

0  0
28.06.2018 15:25
- гость -

Т.е. 20 взрослых достаточно умных теток и дядек решили снять клипец еще и другим втюхивают?

0  0
28.06.2018 15:54
- гость -

Ну а что, какие дети, такой и подход. Вот родители и попытались доступным языком объяснить своим детям простые истины.

0  0
28.06.2018 15:54
Белка

Да, детей удивили, авторитет закрепили... Потерянное "поколение" учит жизни потомков.

0  0
28.06.2018 16:05
- гость -

Критикам....не важно как и почему, но понятно одно, эти родители рядом со своими детьми, они вместе.....Волокитину респект.

0  0
28.06.2018 16:09
- гость -

эти родители рядом со своими детьми, они вместе....
ну а мы все врозь агаа

0  0
28.06.2018 16:18
- гость -

28.06.2018 16:09
- гость -
эти родители рядом со своими детьми, они вместе....
ну а мы все врозь агаа

Умный поймет, чудак никогда.....

0  0
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