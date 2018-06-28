Родители выпускников гимназии №22 поздравили детей с окончанием школы довольно оригинальным клипом. Ролик, в котором приняли участие сами инициаторы идеи, создан по мотивам видео на песню "Дико, например", которую исполняет популярный российский рэпер Pharaoh. Над адаптивным текстом работал барнаульский ведущий Александр Волокитин. Что из этого получилось, вам лучше увидеть своими глазами.
Комментарии
Мозгов нет, напрочь отмороженные.
И даже не задумываются.
Что из этого получилось, вам лучше увидеть своими глазами.
вы изверги! за ЭТО еще и деньги платили? отстой
милый песик
Классно)
А что на Гнойного не замахнулись? Слабо? Имхо,бред,конечно.
Чушь
срочно на Пусть говорят!
Люди,которые говорят,что это чепуха-просто ничего не понимают.
полное уродство
Ольга
Люди,которые говорят,что это чепуха-просто ничего не понимают.
куда уж нам до родителей элитной гимназии......насмотрелись Вечернего Урганта,понимаешь и давай креативить. Глупо и несмешно.дорогобохато.
гранштейн засветился)))
а "клип" шлаковый
28.06.2018 15:19
Ируся
"Элита" мать ее разтак
Т.е. 20 взрослых достаточно умных теток и дядек решили снять клипец еще и другим втюхивают?
Ну а что, какие дети, такой и подход. Вот родители и попытались доступным языком объяснить своим детям простые истины.
Да, детей удивили, авторитет закрепили... Потерянное "поколение" учит жизни потомков.
Критикам....не важно как и почему, но понятно одно, эти родители рядом со своими детьми, они вместе.....Волокитину респект.
эти родители рядом со своими детьми, они вместе....
ну а мы все врозь агаа
28.06.2018 16:09
- гость -
эти родители рядом со своими детьми, они вместе....
ну а мы все врозь агаа
Умный поймет, чудак никогда.....