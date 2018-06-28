Фото: setwalls.ru
Ученые выявили "умеренную" дозу алкоголя для тех, кто не хочет отказываться от него полностью. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное на портале Eurekalert.
Сотрудники американской ассоциации кардиологов проанализировали данные о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет, обратив внимание на то, как часто и в каком объеме они употребляют алкоголь.
В результате выяснилось, что мужчины, "перебравшие со спиртным", страдали от повышения кровяного давления и уровня холестерина, а у женщин наблюдался повышенный уровень сахара в крови. Отмечается, что при анализе данных учитывались как диета, так и физическая активность участников исследования.
В результате ученые выявили сравнительно безопасную дозу алкоголя, минимизирующую риски. Она составляет от одной до двух порций алкоголя для мужчин и одну порцию для женщин. Одна порция равна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепкого спиртного.
При этом исследователи подчеркнули, что лучше всего было бы полностью отказаться от алкоголя.
Комментарии
это известно еще с прошлого века
ни разу не видел и не слышал о мужике, который ограничился бы кружкой пива или 80гр водки. это фантастика!
28.06.2018 14:45
- гость -
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У меня давление. Выпиваю 30 г водки, если пиво, то 0.5 л из-за плохого здоровья.