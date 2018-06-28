Фото: vk.com/barneos22
Штормовое предупреждение из-за ожидающегося шквалистого ветра, гроз и града продлили в Алтайском крае.
"В Алтайском крае сутки 29 июня сохраняются дожди, грозы, местами при грозах сильные ливневые дожди, град, ветер 13-18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Кроме того, в крае в пятницу сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше.
Также в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
В связи с существующей возможностью повторения грозового шквала, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, жителям и гостям региона не следует забывать о правилах безопасности.
Комментарии
Вот перебдели-то синоптики. Обьявляли бы сразу до Нового года..........
Издеваетесь. Теперь каждый день ураган переносить будете, чтобы мы не расслаблялись.
Может нас от налогов освободить, раз живём в таких экстремальных условиях? Может, нам ещё доплачивать надо?
Подготавливаются к будущим отмазкам...
Опять память телефона своим спамом заcpaли...
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а 3 мы уезжаем так что пофиг