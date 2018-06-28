"Справедливая Россия" может отказаться от участия в выборах губернатора Алтайского края. У партии были варианты, но после встречи с врио губернатора Виктором Томенко лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев взял паузу. Об этом он сообщил корреспонденту портала Amic.ru на пресс-конференции в четверг, 28 июня.
"У меня были соображения на этот счет, но вчера мы, депутаты Госдумы от Алтайского края, встречались с Виктором Томенко. Сейчас мы должны подумать. Я посоветуюсь с лидером партии Сергеем Мироновым. Потом объявим региональную конференцию и там решим. Я не исключаю, что мы не будем выдвигать своего кандидата", — сказал Александр Терентьев.
По информации Amic.ru, партия должна была объявить кандидата буквально на днях.
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Александр Терентьев оценил встречу с врио позитивно."Мне импонирует Томенко. Мне понравилось, как он себя ведёт. Он очень квалифицированный. Буду думать, что краю с ним повезло. Такой человек краю нужен", — рассказал Терентьев.
Виктор Томенко пойдет на выборы губернатора Алтайского края 9 сентября от "Единой России".
Кстати, пока о выдвижении кандидата заявила только одна партия — ЛДПР. И это будет депутат АКЗС Владимир Семенов. Неясной остаётся и ситуация с КПРФ. Там тоже есть вероятность неучастия в выборах.
Комментарии
Партия клоунов! Нет кандидатуры на должность президента и нет кандидатуры на должность губернатора, так зачем тогда нужна ваша партия?
что, у нас при теперешном режиме нету настоящих политиков, такой момент на фоне поднятия пенсионного возраста упускают...
Все в демократию играются, буржуи, ничего скоро революция смоет всю эту накипь.
Сруны они и есть - опять единопедросов будут поддерживать!
последняя надежда на лдпр - теперь им не отвертеться, надо какого-нибудь подсадного выдвигать, а то какя-же это демократия при единоличном кандидате ))