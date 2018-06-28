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В российском правительстве рассматривают законопроект, позволяющий использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности. Законопроект разрабатывает рабочая группа по регулированию цифровой экономики, пишут "Ведомости".
Авторы инициативы предложили ввести девять идентификаторов, среди которых электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного.
В российских сотовых компаниях предложение по идентификации с помощью телефонного номера поддержали. При этом некоторые из них подчеркнули, что законопроект нужно доработать.
Подчеркивается, что область применения подобного идентификатора могут ограничить во время дальнейшего обсуждения инициативы.
Комментарии
а можно простому человеку по простому сказать что нам даст это
Бредовые идеи, мобильник могут подрезать или вежливо попросить отдать в темном переулке. И все денежки улетели.
Тоже самое про оплату по фото и голосу у ВТБ и если прокатит, то потом у всех банков.
Спать спокойно вы уже не будете.
Бред, сами сотовые компании сливают телефоны клиентов разным салонам красоты и т.д. теперь еще паспортные данные будут сливать((((
Вот депутаты решили отстреливать ворон, а рассказать воронам законопроекты от депутатов и вороны сами умрут от смеху! Не только Песков, но и все правительство такую "пургу несут"!!!
У меня будет семь паспортов?! То есть Вебаста кредит на меня может оформить?!
Мой телефон однажды самостоятельно оформил кредитную карту, потом воспользовался кредитом, но пополнять не стал.
Сотрудники банка в течении полутора лет меня периодически вежливо просили кредит вернуть, несмотря на то, что мой телефон назвался совершенно другим именем.На что я им также вежливо отвечала, что назвать мой номер телефона в качестве контактного для оформления кредита ( уж случайно или намеренно, не знаю) мог кто угодно и уж если телефон кредит брал, то и требовать нужно с него, телефона.
"В российском правительстве рассматривают законопроект, позволяющий использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности."
- ну и конечно кока-нибудь налог соответственно к этому законопроект пришить в довесок -
У знакомого на номере двойник появился - в мтс сказали, что такое бывает. Значит на одном паспорте может быть по 2 человека? А если один из них кредит надумает взять, то кому платить?