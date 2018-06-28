Четверг, 28 Июнь, 16:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,6
388229
28°
Обь
491см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

В России предложили приравнять номер мобильного к паспорту

, ИА "Амител"
В российских сотовых компаниях идею поддержали

Фото: get.pxhere.com

В российском правительстве рассматривают законопроект, позволяющий использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности. Законопроект разрабатывает рабочая группа по регулированию цифровой экономики, пишут "Ведомости".

Авторы инициативы предложили ввести девять идентификаторов, среди которых электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного.

В российских сотовых компаниях предложение по идентификации с помощью телефонного номера поддержали. При этом некоторые из них подчеркнули, что законопроект нужно доработать.

Подчеркивается, что область применения подобного идентификатора могут ограничить во время дальнейшего обсуждения инициативы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.06.2018 15:18
- гость -

а можно простому человеку по простому сказать что нам даст это

0  0
28.06.2018 15:26
гость

Бредовые идеи, мобильник могут подрезать или вежливо попросить отдать в темном переулке. И все денежки улетели.
Тоже самое про оплату по фото и голосу у ВТБ и если прокатит, то потом у всех банков.
Спать спокойно вы уже не будете.

0  0
28.06.2018 15:28
Бестия

Бред, сами сотовые компании сливают телефоны клиентов разным салонам красоты и т.д. теперь еще паспортные данные будут сливать((((

0  0
28.06.2018 15:36
- гость -

Вот депутаты решили отстреливать ворон, а рассказать воронам законопроекты от депутатов и вороны сами умрут от смеху! Не только Песков, но и все правительство такую "пургу несут"!!!

0  0
28.06.2018 15:39
Злая гостья

У меня будет семь паспортов?! То есть Вебаста кредит на меня может оформить?!

0  0
28.06.2018 15:40
- гость -

Мой телефон однажды самостоятельно оформил кредитную карту, потом воспользовался кредитом, но пополнять не стал.
Сотрудники банка в течении полутора лет меня периодически вежливо просили кредит вернуть, несмотря на то, что мой телефон назвался совершенно другим именем.На что я им также вежливо отвечала, что назвать мой номер телефона в качестве контактного для оформления кредита ( уж случайно или намеренно, не знаю) мог кто угодно и уж если телефон кредит брал, то и требовать нужно с него, телефона.

0  0
28.06.2018 15:41
- гость -

"В российском правительстве рассматривают законопроект, позволяющий использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности."

- ну и конечно кока-нибудь налог соответственно к этому законопроект пришить в довесок -

0  0
28.06.2018 16:15
- гость -

У знакомого на номере двойник появился - в мтс сказали, что такое бывает. Значит на одном паспорте может быть по 2 человека? А если один из них кредит надумает взять, то кому платить?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:12
Алтайский медуниверситет вошел в топ-100 российских вузов по версии Forbes 0
16:04
Помоги себе сам: можно ли подготовиться к грозовому шторму и урагану 1
15:50
Справедливороссы взяли паузу по выдвижению кандидата в губернаторы Алтая 5
15:34
На ЧМ-2018 был установлен рекорд по голам в свои ворота 0
15:25
Осужденный захотел выпить пива с друзьями и ушел из барнаульской колонии 1
15:14
В России предложили приравнять номер мобильного к паспорту 8
15:03
Штормовое предупреждение из-за возможного урагана продлили в Алтайском крае 6
14:48
Дико, например: барнаульские родители сняли для детей нетривиальный клип 18
14:33
Ученые назвали допустимую дозу алкоголя 3
14:23
Первая с Томенко и последняя в сезоне: как прошла каникулярная сессия АКЗС 7
14:12
Очевидцы: людей зажало в перевернувшейся машине на алтайской трассе 2
14:04
Казахстан собирается начать экспорт бензина в Россию 11
13:50
Водитель внедорожника на Алтае ответит в суде за смертельное лобовое ДТП 2
13:34
Томенко не исключает вхождения депутатов в состав алтайского правительства 26
13:22
МЭР: рост реальных зарплат россиян снизится до 1% в 2019 году 4
13:12
Двое жителей Алтая под видом борьбы с педофилией вымогали деньги 5
13:01
Ученые предсказали России климатическую катастрофу 6
13:00
Будущее создают инженеры: как чествовали лучших выпускников АлтГТУ-2018 2
12:54
Знакомьтесь, искусственный интеллект: на Алтае проходит электронный форум 1
12:41
Алтайский край может выпустить гособлигации для покрытия дефицита бюджета 12
12:34
Мужчина на Алтае убил сожительницу, опасаясь суда за кражу курицы и петуха 0
12:21
Путин одобрил тюремные сроки за онлайн-торговлю редкими животными 2
12:13
Депутаты АКЗС изрядно повеселились, обсуждая закон о серой вороне 11
12:02
Ураганный ветер уничтожает целые лесные массивы в Алтайском крае 6
11:51
Житель Рубцовска идет под суд за нападение на сотрудника Росгвардии 5
11:40
Борис Ларин переизбран уполномоченным по правам человека в Алтайском крае 3
11:33
Запущенные выпускниками шарики оставили без света 34 тысячи жителей Якутска 1
11:23
Немцам вообще не везет в России: реакция соцсетей на поражение Германии 17
11:14
Томенко депутатам: "Мы должны держаться вместе и работать на благо края" 20
11:04
Путин вручил орден Почета механизатору из Алтайского края 2
10:48
Россия в плей-офф, Германия едет домой: что происходит на ЧМ-2018 2
10:34
Матвиенко отчитала главу "Почты России" за пиар на беспилотниках 5
10:22
Пропавший 21-летний житель Барнаула погиб 11
10:15
Президент Ирана пообещал "поставить США на колени" 13
10:04
Уголовное дело возбудили в Барнауле после удержания пенсионерки в автобусе 144
10:00
Сбежать ради жизни: истории трех жертв домашнего насилия 1
09:51
Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 2
09:38
Светофоры отключили на четырех перекрестках в Барнауле 1
09:24
Американка стала первой женщиной, доплывшей из Кубы в США на серфе 0
09:12
КПРФ проведет в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста 44
09:05
В Раде рассказали, как заставить Москву уважать Украину 7
09:00
Что делать, если электросчетчик признан нерасчетным 3
08:56
Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу 3
08:55
Требуется мобильный репортёр 5
08:41
Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за ДТП с фурой 3
08:20
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время поездки в Европу 3
08:18
"5-я трудовая", или Куда идут работать подростки в Алтайском крае 1
08:12
Еще одну "Ленту" в Барнауле откроют на проспекте Красноармейском? 16
08:06
Источник увлажнения: какая косметика подойдет для лета 0
07:50
Черная метка: как активисты Барнаула борются с распространением наркотиков 20
07:34
Рецепт яркого бифштекса от победителя конкурса "Журналист меняет профессию" 1
07:22
Квартиру с камином и сауной из лиственницы продают в Барнауле за 18 млн руб 4
07:11
Природный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля 20
07:03
Гаджеты опасны: онкологи о лечении и причинах возникновения опухоли мозга 0
06:48
Тариф на свет: что ждать потребителям и за чей счет будут спасать Дерипаску 6
06:32
Горячая пора: очень стройные девушки на жарких пляжах 49
06:17
Буря на фоне аномальной жары: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 июня 1
06:01
Сломленный: барнаульский дендрарий после жуткого шторма 10
05:56
Сенаторы напомнили Силуанову о забытом обещании кабмина по индексациям 4
04:51
Путин ввел штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах 7
03:53
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes 15
02:46
Выявлена новая причина распространенного рака 1
01:02
Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село 5
00:44
Ученые нашли "эликсир жизни", останавливающий старение 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.