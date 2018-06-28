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Мужчина, отбывающий наказание за кражу в барнаульской колонии, захотел выпить пива с друзьями и ушел из исправительного учреждения.
Как сообщили в региональной прокуратуре, отсутствие осужденного на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю было обнаружено 22 июня.
Известно, что мужчина был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы и отбывал наказание в этой колонии, но на строгом режиме. В апреле этого года он воспользовался правом на обращение в суд с ходатайством о замене ему наказания на более мягкое.
В итоге осужденного перевели на участок колонии-поселения, который он в итоге и покинул. Найти мужчину удалось уже 23 июня. Он был задержан в Павловске.
"Свое поведение осужденный объяснил желанием выпить пива в пятницу с друзьями. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту ненадлежащего надзора за осужденным прокуратурой в адрес руководства внесено представление", — резюмируют в прокуратуре.
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