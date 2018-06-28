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На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года был побит рекорд по количеству автоголов на одном турнире, пишет РИА Новости.
На текущем турнире уже восемь игроков забивали мячи в свои ворота. Предыдущий рекорд был зафиксирован на ЧМ 1998 года во Франции — шесть автоголов.
Рекордный, седьмой гол забил защитник мексиканской команды Эдсон Альварес в матче против сборной Швеции. Восьмой автогол был забит на встрече между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Голкипер швейцарской команды Ян Зоммер не смог отразить пенальти — после удара Брайана Руиса мяч попал в перекладину, затем отрикошетил вратарю в голову и залетел в ворота.
В игре между мексиканцами и шведами был достигнут также другой рекорд в истории ЧМ. Защитник мексиканской национальной команды Хесус Гальярдо получил самую "раннюю" желтую карточку. Эпизод произошел на 15-й секунде матча.
Кроме этого, был зафиксирован рекорд по количеству голов в один игровой день за последние 28 лет. 24 июня в трех матчах группового этапа было забито 14 мячей. До этого подобная результативность была зафиксирована на мундиале в 1990 году в Италии.
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