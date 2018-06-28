Последствия шторма, который обрушился на нагорную часть Барнаула 23 июня, будут вспоминать еще долго. Поваленные деревья, нарушенная инфраструктура, гибель человека. Масштаб, как и ущерб трагедии, еще предстоит оценить. Ученые же дают неутешительные прогнозы: количество опасных природных явлений растет. Кроме того, они из года в год набирают мощность.

"Существует межправительственная группа экспертов, которая готовит доклады по климату. И вот в 2013-2014 годах был опубликован пятый доклад, где независимые эксперты (2500 ученых) отмечали, что во всем мире идет увеличение опасных явлений. Я посмотрела доклад за 2007 год, было отмечено около 400 явлений. В 2017-м уже более четырех тысяч. Кто сомневается, может найти эти документы в открытом доступе и прочесть их", — говорит ведущий климатолог АлтГУ Наталья Харламова.

Подготовиться к урагану так, чтобы он прошел без последствий, невозможно. Во-первых, неизвестно, что делать с деревьями. В Барнауле растет множество тополей, которые в первую очередь могут пострадать от сильного ветра. Но мощность стихии не щадит и другие насаждения, с более крепкой корневой системой.

Так что здесь, отмечают эксперты, необходимо продолжить программу реновации, которую начали год назад.

"И надо более обширный комплекс мер разрабатывать, наблюдая такие явления. Надо согласовывать с учеными и градостроительный план и мероприятия по озеленению. К сожалению, пока это не учитывается", — отмечает Харламова.

Также во время урагана есть большая угроза обрыва ЛЭП, могут упасть рекламные щиты, дорожные знаки, павильоны, остановочные пункты и так далее. Может обрушиться часть кровли со зданий. На дачах, садовых участках опасны все незакрепленные конструкции – от шатров и беседок до теплиц и хозпостроек.

Предсказать, где именно начнется грозовой шторм, невозможно. Он образуется стихийно, говорят ученые. Однако есть рекомендации, как вести себя во время урагана, чтобы минимизировать последствия.

Во-первых, закрепите все неустойчивые конструкции или разберите их. Если надвигается гроза, закройте плотно все окна. Если балкон незастекленный, унесите с него предметы, которые может снести ветром.

При сильном ветре зайдите в капитальное строение, где лучше переждать непогоду. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, столбов, не укрывайтесь под деревьями.

Если вы решили пересидеть ураган в машине, то паркуйтесь вдали от деревьев.

Во время грозы также нельзя прятаться под деревьями. Запрещено управлять автотранспортом. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Подразделения Главного управления МЧС России в связи с ожидающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.