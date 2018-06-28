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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на территории Ленинского района Барнаула в четверг, 28 июня, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 10:53. Ликвидировать пожар удалось в 11:12.
"На тушение пожара привлекалось четыре единицы техники и 12 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Вот смотрю, гоняют по городу пожарные машины ЗИЛ131... Машинки хорошие, но срок то свой они отслужили! Когда будут переоснащать новой техникой?