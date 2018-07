Барнаульцы смогут посетить рок-фестиваль на "Бирюзовой Катуни"

Компания "Авиафлот" предлагает тур с доставкой на ежегодный рок-фестиваль "Because of the Beatles"

Это лето обещает быть незабываемым: 7 июля уже в пятый раз подряд любители хорошей музыки соберутся на "Бирюзовой Катуни", неподалеку от памятника Джону Леннону, чтобы услышать легендарные песни "The Beatles" в исполнении самых ярких и самобытных коллективов нашей страны. Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае -предлагает "Тур выходного дня" с доставкой на комфортабельном автобусе туда и обратно на рок-фестиваль "Because of the Beatles", посвящённый знаменитой ливерпульской четвёрке. Уже ставшее традиционным, это мероприятие объединяет участников из разных городов: это группы "Мы", "PARAMARIBO" и "RED ROLLERS" из Барнаула, Государственный симфонический оркестр Филармонии Алтайского края, Мужской вокальный ансамбль под управлением А. Афанасьева – также из краевой столицы, горно-алтайские рокеры "PALM BEACH 04", группы "LA SUERTE BAND" из Омска, "FATHER MCKENZIE" — из Ростова-на-Дону, "РАКЕТЫ" — из Новосибирска. И это далеко не все сюрпризы фестиваля: следите за расписанием и новостями.



Место проведения:

турбаза "Бирюзовая Катунь",

неподалеку от памятника Джону Леннону

Время проведения:

7 июля, с 17:00 до 24:00

Выезд из Барнаула:

7 июля в 08:00, пр. Ленина, 107.

Стоимость тура: 1 350 рублей.

Вход на фестиваль свободный.

Подробности по телефону 22-68-76

