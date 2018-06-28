Фото: 2gis.com
Алтайский государственный медицинский университет вошел в рейтинг российских вузов, составленный Forbes. Издание оценивало учебные заведения по десяти параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes.
Задачей авторов рейтинга было оценить качество российского образования и выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, которые могут в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью политической элиты РФ.
В основе исследования лежали данные мониторинга эффективности деятельности свыше 600 учреждений высшего образования, которые подготовило Минобразования. Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Кроме этого, издание изучило биографии свыше 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.
В итоге вузы были проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным по трем составляющим: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).
АГМУ расположился на 65-м месте, набрав в сумме 36,94 балла.
В тройке лидеров оказались Российская экономическая школа (50,73 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (50,30 балла) и Московский физико-технический институт (49,92 балла).
Комментарии
И что, скоро в нем перестанут переиздавать западные научные труды под своими именами и сами что-нибудь путное придумают?