ИСК "СОЮЗ" продлила конкурс детских рисунков

Инвестиционно-строительная компания "Союз" проводит конкурс детских рисунков "Любимый дом". Участвовать могут дети от 3 до 10 лет.
На рисунке необходимо изобразить, как ребенок представляет свой любимый дом. Обязательное условие – на рисунке должен присутствовать логотип компании "Союз". Также на творческих работах необходимо указать фамилию, имя и отчество ребенка, его возраст и контактный телефон одного из родителей.
Период проведения конкурса продлен до 15 июля. Затем жюри отберет лучшие работы и определит победителей. В качестве призов будут разыграны гироскутер, велосипед и самокат.
Работы на конкурс "Любимый дом" принимаются по адресам:
г. Барнаул
пр. Калинина, 112/27, офис 101
ул. Взлетная, 97, офис ИСК "Союз"
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