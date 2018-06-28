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Женщина, работавшая главным бухгалтером Рубцовского индустриального института, обвиняется в хищении более четырех миллионов рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
Горожанке инкриминируют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
"По версии следствия обвиняемая, являясь главным бухгалтером Рубцовского индустриального института (филиал) ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, используя свое служебное положение, путем перечисления на свою банковскую карту, похитила не полагающиеся ей к выплате за отработанное время в качестве заработной платы бюджетные денежные средства, принадлежащие образовательному учреждению, на сумму более 4 миллионов рублей", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Обвиняемой грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.
Также в прокуратуре добавляют, что поскольку ущерб был причинен бюджетному учреждению, прокурор Рубцовска обратился в суд с исковым заявлением для возмещения ущерба.
Комментарии
Т.е. лучше грабить коммеосов, чтоб возмещения не потребовали?
Это сильно меньше, чем Улюкаев, Захарченко и Васильева.
Сейчас на выборах губернатора едоросы треть лярда попилят, никто законность проверять не будет