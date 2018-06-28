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Дмитрий Рогозин в четверг, 28 июня, презентовал "десять заповедей Роскосмоса". Эти принципы должны лечь в основу работы корпорации под его руководством, пишет РИА Новости.
Первым пунктом стал особый контроль за исполнением гособоронзаказа: "Даже комментировать это не буду. Это должно быть понятно, как "Отче наш".
Вторым принципом стало то, что Роскосмос будет непосредственно контролировать заказы. В-третьих, корпорация создаст управление технического заказчика и, в-четвертых, сформирует единую техническую политику отрасли.
Пятой "заповедью" стало то, что исполнительные директора войдут теперь в советы директоров предприятий, в-шестых, они станут сдавать ежегодные аттестации.
В-седьмых, Роскосмос создаст Совет рационализаторов, в-восьмых, не будет заниматься долго реализуемыми программами, в-девятых, будет проводить международное сотрудничество на коммерческой основе.
Последний принцип звучит следующим образом: "Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам".
Комментарии
Под руководством такого разгильдяя, который даже ухитрился себе в ногу из боевого пистолета выстрелить, нас ждёт прорыв.
Журналист во главе крупнейшего аэрокосмического холдинга, который сам создал из госагенства - это мощно.
А в штатах НАСА до сих пор федеральное ведомство.