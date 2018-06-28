Фото: neweurope.eu
Тело 19-летнего туриста из Ханты-Мансийска Антона Ярошина, который погиб в Турции, собираются доставить в Югру на текущей неделе. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.
Точных данных о том, когда это произойдет, и дате похорон пока нет.
В данный момент ведется расследование ЧП, к истории подключили генконсульство РФ в Турции. Детали проверки пока неизвестны, в консульстве отказались предоставлять информацию о гибели российского туриста журналистам.
Напомним, россиянин погиб в ночь на 24 июня. По словам его родственников, Антона могли сбросить с крыши в курортном городе. Местные силовики данные не подтвердили.
Комментарии
С турчанкой замутил?