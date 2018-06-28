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Шестилетний мальчик умер в Барнауле в результате удара током — трагедия произошла накануне, сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, днем 27 июня 2018 года в городе Барнауле ребенок, находясь во дворе частного домовладения, задел металлическую конструкцию, в результате чего получил поражение электрическим током", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Согласно предварительным данным, на участке у дома ранее проводился монтаж электропроводки, который осуществляло лицо, не имевшее специальных знаний и полномочий на подобные работы.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
пожалели 600р на УЗО? жаль, что в России цена жизни намного меньше.
УЗО - это коммутационный аппарат, который защищает человека от поражения электрическим током.