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Жизнь в условиях штормового предупреждения в последнее время уже стала нормой для Алтайского края — в регионе в пятницу, 29 июня, прогнозируют шквалистый ветер, аномальную жару и высокую пожароопасность.
"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град", — информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят +26...+31 градус.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.
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В Барнауле во второй половине дня также ожидается дождь, гроза, возможен град. За окном в краевой столице будет +27...+29 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15-20 метров.
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