Портал бесплатных объявлений Avito провел интересное исследование и выяснил, где в России самые стройные невесты. Выяснилось, что в Барнауле замуж чаще всего выходят девушки, носящие одежду 42-44 (S) размера. Именно такие платья пользуются наибольшим спросом на портале в Барнауле.
А самые миниатюрные невесты живут в Уфе – здесь популярны платья размера 40–42 (XS).
Самыми пышными невестами может похвастаться Омск. Здесь наиболее востребованы платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) и свыше 50 (XXL).
В целом специалисты портала отмечают, что в 2018 году увеличился спрос на свадебные платья по всей России. В Барнауле, например, интерес к ним вырос на 13,5%. А в Волгограде, похоже, наблюдается настоящий свадебный бум: здесь интерес к свадебным платьям увеличился на 90,6%. На втором месте расположилась Уфа (+50,5%), на третьем – Москва (+41,7%).
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